Bursa rusă scade cu 2,5% după summitul Putin-Trump, pe fondul lipsei unor acorduri concrete

La începutul tranzacțiilor din weekendul de sâmbătă, 16 august, piața bursieră rusă a scăzut cu 2,5% față de închiderea din ziua precedentă.

Indicele IMOEX2 a scăzut la 2932,43 puncte în primele minute de tranzacționare, de la 3007,51 puncte stabilite cu o zi înainte. A crescut ușor ulterior și, la momentul scrierii acestui articol, se tranzacționează în jurul valorii de 2945 de puncte.

Cea mai mare scădere, de peste 2%, a fost înregistrată la acțiunile companiilor energetice: acțiunile Gazprom scăzuseră cu 2,9% până la ora 11:00, cele ale Rosneft cu 2,6%, iar cele ale Gazprom Neft cu 2,2%.

Analiștii notează că piața reacționează în acest fel la lipsa unor acorduri specifice în urma întâlnirii dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump.

Piața rusă a crescut activ pe fondul așteptărilor privind întâlnirea Putin-Trump.

Din 6 august, când au fost anunțate oficial negocierile, indicele IMOEX a crescut cu peste 5%.

Donald Trump, comentând rezultatele discuțiilor, a declarat că „nu trebuie să se gândească” încă la noi sancțiuni. „S-ar putea să trebuiască să mă gândesc la asta în două sau trei săptămâni, dar nu chiar acum”, a spus el.

