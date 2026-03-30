, Angela Lipps, în vârstă de 50 de ani, a fost arestată pentru prima dată în iulie, la locuința pe care o închiriase în Tennessee. Lipps a fost extrădată în Fargo, Dakota de Nord — la peste 1.600 de kilometri distanță de casa ei — la sfârșitul lunii octombrie, potrivit unei campanii GoFundMe, arată New York Post.

Departamentul de Poliție din West Fargo a folosit „tehnologia de recunoaștere facială” care a semnalat-o pe Lipps ca potențială suspectă într-un caz local de fraudă, a declarat pentru CNN Dave Zibolski, șeful Departamentului de Poliție din Fargo. De acolo, departamentul său a întreprins „măsuri de investigație suplimentare, independente de IA, pentru a ajuta la identificare” și a confirmat-o pe Lipps ca suspectă, arată sursele citate.

El a recunoscut marți, în cadrul unei conferințe de presă, că sistemul poliției din West Fargo a fost „parte a problemei” în cazul arestării nejustificate a Angelei Lipps.

Clearview AI, vinovatul principal

Departamentul de Poliție din West Fargo a declarat pentru CNN că utilizează Clearview AI, care „a identificat o potențială suspectă cu trăsături fizice similare cu ale Angelei Lipps”.

Lipps a fost, de asemenea, reținută în Tennessee timp de trei luni, deoarece Biroul șerifului din comitatul Cass se pare că a omis să informeze autoritățile din Dakota de Nord că dețineau renunțarea ei la extrădare, a relatat publicația.

Lipps a declarat că la mutarea ei în Dakota de Nord a fost „prima dată când m-am urcat într-un avion”. Ea a adăugat că a fost prima și ultima dată când va pune piciorul în statul cunoscut drept „Peace Garden State”.

La acel moment, Lipps era „îngrozită, epuizată și umilită”, dar deznodământul încă nu se întrezărea.

Odată ce bunica a aterizat în sfârșit în Fargo, i s-a pus la dispoziție un avocat, care a obținut documente bancare care dovedeau că ea se afla în Tennessee în perioada în care a avut loc frauda de care departamentul o acuza.

„A durat cinci minute ca totul să se destrame. Cinci minute”, a scris Lipps în cadrul campaniei online de strângere de fonduri.

Pe 23 decembrie, la puțin peste cinci luni de la arestarea lui Lipps, un detectiv din Fargo, procurorul statului și un judecător „au convenit de comun acord să retragă acuzațiile rezervându-și dreptul la o anchetă ulterioară”, a declarat poliția din Fargo.

Femeia închisă pe nedrept a pierdut totul

Lipps a fost eliberată în ajunul Crăciunului — dar se afla încă într-o situație fără ieșire.

În cele cinci luni cât a stat în arest, reputația lui Lipps a fost pătată, casa pe care o închiriase a dispărut, iar toate bunurile i-au fost confiscate pentru că nu și-a plătit factura pentru depozit, a afirmat ea: „Nu mai sunt aceeași femeie care eram. Nu cred că voi mai fi vreodată”.

Campania de strângere de fonduri a strâns 68.000 de dolari duminică.

Zibolski a asigurat că Departamentul de Poliție din Fargo nu va mai „trimite sau utiliza informații” de la Clearview AI din West Fargo, deoarece „este sistemul lor propriu, nu știm cum funcționează sau cum este supravegheat”.

Zibolski a adăugat că toate identificările prin recunoaștere facială vor fi, de asemenea, transmise lunar comandantului Diviziei de Investigații a departamentului, „astfel încât să putem urmări mai îndeaproape această tehnologie în continuă evoluție”.

El a recunoscut că departamentul ar fi trebuit să transmită fotografiile de supraveghere asociate cazurilor de fraudă către agențiile relevante specializate în recunoașterea facială.

În urma arestării greșite, departamentul „a început imediat să ia măsuri pentru a remedia” gafa comisă și se află în proces de identificare a altor potențiali suspecți în cazul de fraudă.