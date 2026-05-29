"Este un constructor cu experienţă solidă în mari lucrări de infrastructură, unul dintre cei mai mari din Spania şi cu un portofoliu de lucrări relevant în România. Cu toate acestea, atragem atenţia tuturor antreprenorilor că termenele pentru autostrada A8 sunt deja strânse şi nu vom accepta nicio abatere de la termenele contractuale. Odată cu Ordinele de începere aşteptăm o planificare corespunzătoare a lucrărilor. Fiecare contract semnat pentru autostrada A8 întăreşte dimensiunea europeană şi valoarea strategică a acestui proiect care, în premieră, va depăşi graniţele României", a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat într-un comunicat.

Acest segment de autostradă va funcţiona ca o centură la standarde europene în zona de nord a municipiului Iaşi, proiectul având un grad ridicat de complexitate tehnică, respectiv 18 poduri şi pasaje, şase tunele şi un centru de monitorizare tunel, precum şi două noduri (nod rutier la intersecţia cu DJ 282 şi nod rutier intersecţie cu DN 24).

Durata contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare şi 36 de luni pentru lucrări.

"Aceste obiective de infrastructură nu reprezintă meritul unei singure echipe, ci rezultatul eforturilor conjugate ale profesioniştilor din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Finanţelor şi Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, modernizarea prin construirea drumurilor de mare viteză fiind interesul nostru comun. Dezvoltarea autostrăzii A8 în judeţul Iaşi înseamnă mai mult decât infrastructură: înseamnă conectare şi mobilitate la standarde europene, recuperarea decalajelor de dezvoltare între regiunile istorice şi o investiţie majoră pentru securitatea României", au transmis reprezentanţii CNIR.