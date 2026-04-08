Un preot român din Israel a anunțat că s-a stabilit un culoar de zbor special pentru transportarea candelei, chiar dacă traficul aerian e restricționat din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Așadar, slujbele se vor ține conform tradiției și fără întârzieri.

Din 2009, Lumina Sfântă de la Ierusalim este adusă în România cu avionul, de o delegație a Patriarhiei Române, și distribuită în bisericile din întreaga țară. Anul acesta, însă, incertitudinea a fost mare, din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu.

Închiderea spațiului aerian a stârnit îngrijorare printre credincioșii care păstrează tradiția în noaptea de Înviere. Însă un preot român stabilit în Israel le-a dat vestea cea bună.

Preot Ioan Meiu, preot român aflat în Israel: „Patriarhul Ierusalimului o să săvârșească această slujbă împreună cu un sobor de ierarhi preoți, dar puțini la număr, fără credincioși. Noi românii cu ajutorul lui D-zeu și sperăm ca nu o să escaladeze conflictul de aici din Israel. O să putem veni sâmbătă seara pe un culoar special de zbor de la aeroportul Tel Aviv către aeroportul Otopeni, un avion special și o să aducem sfânta lumină.”

Pe de altă parte, în apropierea Paștelui, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a transmis un mesaj de pace și unitate.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române: „Să arătăm bucurie și pace, iubire fraternă, să îi ajutăm pe cei săraci și singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar și pentru românii aflați printre străini, în mod deosebit să ne rugăm pentru pace între popoare. Cu prilejul Sfintelor Paști vă adresăm calde doriri de pace și bucurie, sănătate și fericire împreună cu salutarea pascală Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat.