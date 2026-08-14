Pasagerii au fost nevoiți să coboare din avion, în timp ce personalul de securitate a efectuat o verificare a aeronavei.

Zborul United 1302 urma să plece de pe Aeroportul Internațional din Denver când glonțul a fost descoperit în timpul verificărilor de rutină, înainte ca avionul să se deplaseze către pista de decolare, potrivit FOX31 Denver.

„Vestea proastă este că am găsit un glonț real la bordul avionului. Este o breșă de securitate și toată lumea va trebui să coboare din aeronavă”, a anunțat unul dintre membrii echipajului.

Pasagerilor li s-a cerut să părăsească aeronava Boeing 737-900 împreună cu bagajele de mână, pentru ca personalul de securitate să poată verifica avionul.

„Avem nevoie ca toată lumea să coboare din aeronavă cu bagajele de mână. Va trebui să efectuăm o verificare de securitate a aeronavei după ce aceasta va fi goală. Ne cerem scuze pentru această situație”, a transmis echipajul.

Potrivit FOX31, echipajul nu știa la acel moment cui îi aparținea glonțul sau cum a ajuns acesta la bord.

Reacția companiei

United Airlines a confirmat incidentul.

„Zborul United 1302 de la Denver la San Diego a fost supus unei verificări de securitate după ce un glonț a fost descoperit la bord înainte de plecare. Personalul de securitate a verificat aeronava, care a decolat ulterior spre San Diego”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Compania a precizat că aeronava Boeing 737-900 avea la bord 178 de pasageri și șase membri ai echipajului. Compania aeriană a direcționat întrebările suplimentare despre incident către Transportation Security Administration (TSA).

Zborul 1302 era programat să decoleze din Denver în jurul orei 13:25. Potrivit FOX31, aeronava a decolat în jurul orei 15:41, cu o întârziere de peste două ore.

Deocamdată nu este clar cui îi aparținea glonțul și cum a ajuns acesta în avion.