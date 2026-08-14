Calfele călătoare, așa cum sunt numite încă din perioada medievală, sunt tineri veniți din Germania, Austria, Elveția sau Franța.

În curtea Bisericii Evanghelice din Sibiu, calfele dau forme noi bucăților de calcar și marmură, domolesc fierul încins și transformă lemnul în mici figurine. Sophie are 28 de ani și, înainte de a ajunge aici, a mai lucrat în atelierele unor artiști spanioli din Carrara. Apoi, la restaurarea unei catedrale din Germania.

Sophie Jager, pietrar: „Uneori lucrezi cu o bucată de marmură de 10.000-20.000 de euro și trebuie să faci o tăietură. Nu poți să greșești, pentru că ai distruge piesa. Chiar trebuie să fii acolo 100% concentrat și implicat!”

Calfele călătoare au, potrivit obiceiului, anumite reguli, pe care le păstrează cu strictețe, dar din pură voință. Nu au mai mult de 30 de ani, sunt tineri necăsătoriți, fără copii și fără datorii. Călătoresc prin lume, fără mașină, fără telefon și fără să strângă bani, pentru a dobândi experiență. Acest drum inițiatic durează trei ani și o zi, timp în care calfele nu au voie să se apropie deloc de casă.

Jonas, zidar: „Nu putem să plătim pentru cazare și drum, așa că facem autostopul destul de des. Unele zile sunt crunte, mai ales iarna, când e prea frig. Iar vara, în acest costum al nostru, e prea cald.”

În Șelimbăr, calfele s-au apucat de treabă și întăresc zidul care înconjoară biserica fortificată.

Franz, zidar: „Ideea să devin o calfă a pornit din dorința de a călători, de a vedea lumea, să fiu în locuri diferite, dar și să fiu parte din comunitatea respectivă.”

Floriana vine din Franța și nu i-a fost teamă să încerce o meserie dominată de bărbați.

Floriana, zugrav: „Ideea ar fi ca mai multe fete să vină spre acest domeniu. Să nu cerem, pur și simplu, să ne luăm locul cuvenit.”

Pe lângă acești tineri se adună o mulțime de curioși, dornici să le afle secretele.

Turist: „Acest lucru, să te dedici trei ani, mi se pare wow!”

Turist: „Ei sunt apreciați în tribul lor și de aceea o fac, au cultura muncii care la noi ar trebui să fie probabil reînviată.”

Stefan Walter, coordonatorul proiectului Casa Calfelor: „În fiecare loc pot să învețe ceva ce nu știau înainte, să perfecționeze cumva meseria.”

Calfele stau în județul Sibiu patru săptămâni, timp în care vor lucra inclusiv la restaurarea unor clădiri.