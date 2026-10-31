Mate Rimac a lăsat cheia în contactul automobilului în valoare de trei milioane de euro, după cum relatează publicația Krone.

Mașina a fost furată miercuri după-amiază, la Zagreb, iar hoțul, un croat în vârstă de 36 de ani, a fost arestat în aceeași seară, la o benzinărie din Seiersberg-Pirka.

CEO-ul Bugatti, Mate Rimac, originar din Bosnia, a dezvăluit într-un videoclip amplu publicat pe Facebook, că mașina îi aparține. Mai mult, el a povestit întreaga întâmplare, de-a dreptul incredibilă.

Hoțul venise să se intereseze de un loc de muncă

Rimac povestește că a lăsat cheia în mașina de lux pentru că bărbatul venise să aplice pentru un loc de muncă. El a explicat că obișnuia să lase mereu cheia în automobil, deoarece Croația este o țară sigură. Sediul companiei, situat în apropiere de Zagreb, nu este împrejmuit cu gard, doar clădirea fiind protejată printr-un sistem de acces cu cartelă. În plus, angajații conduc frecvent mașina, astfel că dispariția modelului Chiron nu a fost observată imediat.

Până când furtul a fost descoperit, hoțul avea deja un avans de aproximativ o oră și ajunsese în Slovenia. Traseul său a putut fi urmărit cu ajutorul semnalului transmis de automobil.

Potrivit lui Rimac, croatul în vârstă de 36 de ani, care locuiește în zonă, intenționase inițial să vină să solicite un loc de muncă. Însă, când a văzut mașina sport cu cheia în contact, s-a hotărât să-și încerce norocul și să o fure.

Rimac a pornit în urmărirea acestuia la volanul unui Porsche 911, care l-a condus până la centrul comercial Seiersberg. Acolo, la benzinărie, poliția din Stiria l-a arestat pe hoț.

„Poliția a făcut o treabă fantastică”, a declarat Rimac în videoclip.

Mașina de milioane de euro a suferit avarii minore

După finalizarea tuturor formalităților, Mate Rimac a putut să se întoarcă în Croația la volanul propriului Bugatti Chiron, care suferise doar câteva avarii minore.

În mod surprinzător, acesta a arătat chiar o oarecare compasiune față de făptaș, despre care a spus că „are multe probleme”.

La final, șeful Bugatti a promis că nu va mai lăsa niciodată cheile în mașină.

„Așa că nici să nu încercați...”