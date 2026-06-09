În ciuda faptului că Trump a cerut public Israelului să înceteze focul, acesta a lovit ţinte din Iran pentru prima dată de la armistiţiul din aprilie, după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului, într-o acţiune pe care Teheranul a descris-o ca fiind represalii pentru atacurile israeliene asupra capitalei Libanului.

Atât Israelul, cât şi Iranul au încetat schimbul de focuri luni, la scurt timp după ce Trump le-a cerut să înceteze, deşi fiecare dintre ele a lăsat deschisă posibilitatea unor noi atacuri.

Însă, prin lansarea atacurilor, Israelul a transmis un mesaj către Washington: că nu se poate ajunge la un acord final cu Iranul dacă interesele Israelului sunt ignorate, a spune Danny Orbach, istoric militar la Universitatea Ebraică din Israel. „Pentru că, dacă se calcă prea mult în picioare interesele israeliene, Israelul poate răsturna masa”, a comentat istoricul.

TRUMP A EXCLUS ISRAELUL DIN NEGOCIERI

Trump, care a declanşat războiul alături de Israel în februarie, a încercat să ajungă la o soluţie negociată cu Iranul, excluzând însă Israelul din aceste discuţii.

Luni, el l-a îndemnat public pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu să se abţină de la acţiuni care ar putea compromite negocierile, inclusiv să înceteze focul în Liban, ţară pe care Israelul a invadat-o în martie în urmărirea mişcării Hezbollah, aliniată Iranului.

Iranul afirmă că nu va accepta niciun acord de pace cu Washingtonul dacă nu se menţine şi un armistiţiu în Liban.

Săptămâna trecută, Netanyahu a anulat atacurile aeriene asupra Beirutului după o convorbire telefonică cu Trump. Trump a confirmat ulterior că l-a numit pe liderul israelian „dus cu capul” într-un schimb aprins de replici, deşi a spus şi că se înţeleg în continuare bine.

Criticii interni ai lui Netanyahu l-au acuzat că a renunţat efectiv la suveranitate prin restricţionarea acţiunilor militare israeliene pentru a susţine negocierile SUA, fără a avea un loc la masa negocierilor.

ISRAELUL CĂUTĂ SĂ-ŞI PĂSTREZE CAPACITATEA DE A ATACA ÎN LIBAN

După atacul Israelului asupra Libanului de duminică şi decizia Iranului de a riposta cu tiruri asupra Israelului, Trump a precizat clar că, în opinia sa, aceasta ar trebui să fie sfârşitul problemei.

„Fiecare dintre ei s-a distrat”, a declarat el pentru site-ul Axios. „Israelul a avut atacul său, iar Iranul a avut atacul său. Nu avem nevoie de încă unul”, a spus Trump.

Dar Israelul a ajuns la concluzia că numai lovind Iranul ca răspuns ar putea obţine ca Iranului să nu i se acorde în viitor dreptul de a se pronunţa asupra acţiunilor israeliene din Liban.

Israelul nu putea accepta un scenariu în care atacurile iraniene asupra Israelului sunt considerate un „răspuns de tip ochi pentru ochi” justificabil pentru atacurile israeliene asupra Libanului, a declarat pentru Reuters un oficial israelian de rang înalt din domeniul apărării.

Înainte de a decide să lovească Iranul, Netanyahu a convocat o reuniune a înalţilor oficiali din domeniul securităţii şi apărării pentru a discuta obiectivele unei potenţiale escaladări pe termen scurt, potrivit oficialului de rang înalt din domeniul apărării şi altor doi oficiali israelieni familiarizaţi cu deliberările.

Unul dintre obiective era să se stabilească faptul că orice viitor acord între SUA şi Iran nu va elimina dreptul Israelului de a ataca Hezbollahul în sudul Libanului şi de a-şi menţine trupele dislocate acolo, a spus oficialul de rang înalt din domeniul apărării.

Netanyahu a ridicat această chestiune în convorbirile telefonice din weekend cu Trump, a spus oficialul de rang înalt din domeniul apărării.

Într-o scurtă declaraţie video difuzată de canalele de televiziune israeliene luni seara, după ce Israelul şi Iranul au convenit să înceteze focul, Netanyahu a spus că Israelul va răspunde cu folosirea forţei, dacă Iranul va ataca din nou. „Vă spun asta”, a spus Netanyahu publicului israelian, „aşa cum o spun cu apreciere şi respect în conversaţiile mele constructive cu prietenul meu, preşedintele Trump”.

ISRAELUL NU POATE SUSŢINE SINGUR O CAMPANIE AERIANĂ DE LUNGĂ DURATĂ ÎMPOTRIVA IRANULUI, SPUN ANALIŞTII

Scurta reluare a luptelor dintre Israel şi Iran şi sfidarea lui Netanyahu faţă de cererile lui Trump sunt cel mai recent episod care scoate la iveală tensiunile care au apărut uneori între cei doi lideri conservatori.

În privat, Netanyahu a recunoscut că îi este greu să influenţeze gândirea lui Trump cu privire la Iran, spunându-le consilierilor săi că „nu are nicio marjă de manevră” pentru a influenţa procesul decizional al preşedintelui american.

Dar, deşi Israelul are capacitatea de a lovi Iranul fără sprijinul SUA, ar avea totuşi nevoie de aprobarea şi sprijinul Washingtonului pentru a susţine o astfel de campanie aeriană mai mult de câteva săptămâni, spun experţii militari. „Nu există nicio îndoială că Israelul (nu poate) merge singur în acest război pentru o perioadă lungă, foarte lungă, deoarece muniţia este consumabilă”, punctează Yehoshua Kalisky, cercetător principal la Institutul pentru Studii de Securitate Naţională din Israel.

AVERTISMENTUL LUI TRUMP CĂTRE NETANYAHU

Preşedintele Donald Trump a declarat luni pentru Axios că l-a avertizat pe Benjamin Netanyahu că se va izola dacă va continua să lanseze atacuri asupra Iranului.

„I-am spus: «Bibi, ai face bine să fii atent, altfel te vei trezi foarte curând pe cont propriu»”, a declarat Trump reporterului Axios şi colaboratorului CNN, Barak Ravid.

Trump a spus că Israelul a informat Statele Unite „foarte târziu” despre atacurile asupra Iranului de duminică, care acum au încetat. În acelaşi timp, Netanyahu a dat de înţeles că atacurile ar putea fi reluate.

În timp ce Trump continuă să lucreze pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului cu Iranul, el a spus că cinci ţări din regiune l-au îndemnat să intervină pe lângă Netanyahu după recentele atacuri.

„Aceste ţări erau foarte îngrijorate. Le place acordul pe care îl negociem”, a spus Trump, fără a preciza care sunt ţările care l-au contactat.

Trump a spus că şi oficialii iranieni l-au contactat, afirmând că vor înceta atacurile dacă Israelul se va retrage. „Ne-au sunat şi ne-au spus că nu vor mai lansa atacuri şi ne-au rugat să le transmitem Israelului să nu mai lanseze atacuri”, a declarat Trump pentru Axios.

ÎN CULISE: CUM ISRAELUL ŞI IRANUL APROAPE CĂ L-AU ÎMPINS PE TRUMP ÎNAPOI ÎN RĂZBOI

Escaladarea a început duminică dimineaţă, când Israelul a lovit o ţintă Hezbollah în Beirut. O sursă israeliană a declarat că Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au notificat Comandamentul american CENTCOM înainte de atacul din Beirut, dar nu şi Casa Albă. Un oficial american a declarat că Trump - care a oprit un atac israelian similar în timpul convorbirii tensionate pe care a avut-o cu Netanyahu cu câteva zile mai înainte - a fost nemulţumit de atac.

Iranul a lansat apoi rachete către Israel, aşa cum promisese că va face dacă Israelul va mai lovi capitala libaneză. Unii membri ai IDF au crezut că aceasta era o ameninţare fără fond. Dar lucrurile au degenerat rapid.

Trump l-a sunat pe Netanyahu duminică seara şi i-a cerut să nu riposteze, a declarat un oficial american. Trump a susţinut că fie va ajunge la un acord cu Iranul în câteva zile, ceea ce ar face atacurile inutile, fie nu va reuşi - caz în care ar putea conduce atacurile asupra Iranului, a declarat pentru Axios o sursă israeliană informată cu privire la convorbire.

Doi oficiali americani şi o a treia sursă israeliană au declarat că discuţia a fost mult mai calmă decât cea de acum câteva zile, când Trump l-a numit pe Netanyahu „dus cu capul”.

Discuţia s-a încheiat fără o decizie clară din partea lui Netanyahu. Unii oficiali americani care au participat la discuţie au considerat că preşedintele Trump a reuşit să câştige mai mult timp. Netanyahu, pe de altă parte, a considerat că, deşi Trump s-a opus loviturilor de represalii, „nu a spus un «Nu» ferm”, potrivit sursei israeliene. După ce s-a întâlnit cu şeful său de securitate şi cu comandanţii IDF, Netanyahu a informat Washingtonul că a decis să continue cu atacurile.

Trump a afirmat în interviu că Israelul „a anunţat foarte târziu” despre atacurile de duminică. „Erau deja pe drum. Dar, în cele din urmă, am limitat (atacul israelian)”, a spus Trump.

Un oficial israelian a confirmat că Netanyahu şi alţi oficiali israelieni au vorbit duminică seara cu secretarul de stat Marco Rubio pentru a ajunge la o înţelegere cu privire la ţintele care urmau să fie atacate. Israelul a lovit o componentă cheie a celei mai mari instalaţii petrochimice din Iran şi alte ţinte din Teheran. Acest lucru a determinat Iranul să lanseze un nou baraj de rachete, de data aceasta către Tel Aviv.

Luni dimineaţă au avut loc încă două runde de atacuri şi contraatacuri, aducând situaţia periculos de aproape de un război total.

Deşi armata SUA nu a participat la atacurile israeliene, a ajutat IDF să intercepteze rachetele iraniene care se apropiau, au declarat doi oficiali ai apărării din SUA.

Israelul se pregătea pentru cea mai mare serie de atacuri asupra Iranului din aprilie, cu zeci de ţinte sensibile care urmau să fie atacate luni, potrivit a doi oficiali israelieni. Trump l-a sunat însă pe Netanyahu şi i-a cerut să oprească atacurile. O sursă israeliană a declarat că au existat dezacorduri în timpul convorbirii, dar aceasta s-a încheiat cu acordul lui Netanyahu de a se retrage dacă iranienii nu vor ataca. După convorbire, Netanyahu le-a spus comandanţilor săi militari de rang înalt să anuleze atacurile.

CE SPUNE IRANUL

În timpul interviului pentru Axios, Trump a afirmat încă o dată că Iranul doreşte un acord şi că ar putea fi semnat în curând, o afirmaţie pe care a repetat-o de mai multe ori în timpul celor două luni de încetare a focului. „Acesta va împiedica Iranul să obţină o armă nucleară şi va opri îmbogăţirea uraniului. Este un acord fenomenal. Obţinem tot ce ne-am dorit”, a afirmat Trump.

Preşedintele parlamentului iranian şi negociatorul-şef al Teheranului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a declarat însă că recentele afirmaţii ale lui Trump cu privire la proiectul de memorandum de înţelegere contrazic ceea ce s-a convenit, adăugând: „Nu avem încredere în cealaltă parte”.

Ghalibaf a afirmat, de asemenea, că Iranul a reuşit să impună noi reguli de bază în Liban prin presiune diplomatică şi militară. El a spus că obiectivul Iranului este să pună capăt războiului, nu să normalizeze relaţiile cu America.

Surse americane şi israeliene afirmă că evenimentele din ultimele 24 de ore sunt o dovadă în plus că interesele strategice ale SUA şi ale Israelului - precum şi interesele politice ale lui Trump şi ale lui Netanyahu - se îndepărtează tot mai mult pe zi ce trece, conchide Axios. „Bibi are nevoie ca războiul să continue pentru a rămâne în viaţă politică din Israel, iar Trump are nevoie ca războiul să se încheie pentru a rămâne în viaţă politică din SUA”, a declarat un oficial american.