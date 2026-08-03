Potrivit unui comunicat de presă al autorităţii de concurenţă Agrana Sales & Marketing GmbH şi Agrana România SRL (care formează o singură unitate economică) au primit amendă în cuantum de 42,18 milioane lei, în timp ce Lucsor Impex SRL, o sancţiune de 9,91 milioane lei.

"În urma investigaţiei, autoritatea de concurenţă a constatat că aceste companii au decis fixarea preţurilor de vânzare a zahărului pe piaţa românească. Practic, companiile au stabilit valoarea fiecărui element care ar intra în componenţa preţului de vânzare al produselor Lucsor Impex, inclusiv marja comercială, componentă care ar trebui să fie stabilită independent. În acest fel, preţul de vânzare al produselor Lucsor Impex către proprii clienţi urma acelaşi trend cu preţul de vânzare practicat de Agrana. Înţelegerea a avut ca scop creşterea sau, cel puţin, menţinerea preţului zahărului din România peste nivelul preţului care s-ar fi determinat în condiţii normale de concurenţă. Agrana Sales & Marketing GmbH şi Agrana România SRL au recunoscut încălcarea Legii Concurenţei şi, în consecinţă, au beneficiat de o reducere a amenzii", menţionează instituţia.

În ceea ce priveşte societatea Pfeifer & Langen Romania SRL, Consiliul Concurenţei anunţă închiderea investigaţiei, întrucât aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei.

"Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare. Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile", notează autoritatea.

Consiliul Concurenţei precizează că va publica decizia pe pagina de Internet a instituţiei, după eliminarea informaţiilor confidenţiale.