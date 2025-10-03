Blocarea finanţării guvernului american ameninţă programul de ajutor alimentar pentru familii cu venituri mici

Stiri externe
03-10-2025 | 07:31
alimente

Aproximativ 6,7 milioane de americani cu venituri reduse riscă să rămână fără sprijin alimentar esenţial din cauza blocajului bugetar de la Washington, care a intrat joi în a doua zi fără semne de rezolvare rapidă în Congres, transmite Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Programul Special de Suplimentare Nutriţională pentru Femei, Sugari şi Copii (WIC), în valoare de 7,6 miliarde de dolari anual, depinde de reînnoirea autorizaţiei de către Congres, spre deosebire de alte programe federale precum Social Security sau Medicare.

Departamentul pentru Agricultură a anunţat că va menţine serviciile atât timp cât fondurile permit, dar acestea sunt aproape epuizate la final de exerciţiu fiscal.

„O blocare financiară federală prelungită, mai mult de o săptămână, va pune în pericol bebeluşi şi copii mici”, a avertizat Georgia Machell, preşedinta Asociaţiei Naţionale WIC.

Administraţia Trump acuză democraţii pentru blocaj

Guvernatorii statelor încearcă să liniştească populaţia. Montana a promis finanţare pentru cel puţin o lună, iar Connecticut a anunţat că va continua temporar serviciile pentru mamele şi copiii eligibili.

Citește și
Zelenski, trump si putin
Lovitură pentru Putin. Trump dă undă verde Ucrainei să lovească “fabricile de bani” ale Rusiei cu rachete americane

Totuşi, incertitudinea persistă, iar USDA ar putea fi forţat să recurgă la fonduri necheltuite din anul anterior sau să ramburseze fonduri statelor care finanţează temporar programul din resurse proprii.

Administraţia Trump acuză democraţii pentru blocaj, afirmând că acesta ”loveşte puternic America rurală” şi pune WIC în pericol. Democraţii resping acuzaţiile, amintind că administraţia ceruse anterior tăieri de 300 milioane de dolari pentru program în proiectul de buget pe 2026.

Potrivit estimărilor USDA, fondurile WIC ar putea fi insuficiente până la 15 octombrie, cu variaţii în funcţie de fiecare stat.

„Suntem într-un teritoriu necunoscut”, a spus Katie Bergh, expert în nutriţie la Center on Budget and Policy Priorities.

Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea ajunge și la 5.000 de euro

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, bani, familie, blocaj,

Dată publicare: 03-10-2025 07:31

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Lovitură pentru Putin. Trump dă undă verde Ucrainei să lovească “fabricile de bani” ale Rusiei cu rachete americane
Stiri externe
Lovitură pentru Putin. Trump dă undă verde Ucrainei să lovească “fabricile de bani” ale Rusiei cu rachete americane

SUA vor furniza Kievului informaţii de la serviciile sale secrete pentru ca armata Ucrainei să poată lansa rachete cu rază lungă de acţiune împotriva infrastructurii energetice ruseşti, scrie Wall Street Journal (WSJ), citând responsabili americani.

Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026
Stiri externe
Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026

SUA refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA.

Recomandări
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro
Stiri actuale
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii
Stiri Economice
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”
Stiri externe
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28