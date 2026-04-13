Această scădere a numărului de pensionari vine după o altă scăde înregistrată în luna precedentă. Astfel, în februarie, numărul pensionarilor a fost cu aproape 10.000 mai mic față de luna anterioară.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,032 miliarde lei. Din totalul pensionarilor, 522.613 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.

În timp ce pensia „normală”, la limită de vârstă a crescut puțin, cu 18 lei, cea anticipată, pentru cei care ies mai devreme din muncă, a scăzut cu nu mai puțin de 275 de lei în ultimul an.

Atât în 2025 cât și anul acesta pensiile au fost înghețate, prin ordonanțe de urgență, de premii Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan, din partea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și grupurile minorităților naționale.

Aducem aminte că în perioada 2019 - 2024 punctul de pensie, care stă la baza întregului sistem public, aproape s-a dublat, de la 1.100 de lei la 2.032 de lei acum doi ani.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.225 de persoane, din care 2.158.318 femei, în timp ce pensia medie era de 3.113 de lei.

Pensie anticipată au primit, în martie 2026, un număr de 63.236 de persoane (2.508 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 392.458 de persoane (pensie medie de 1.086 lei), dintre care 45.936 de persoane pentru gradul I de invaliditate (949 lei pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 446.463 persoane (1.508 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 92 pensionari (540 de lei, în medie).