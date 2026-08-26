„Nu-mi place să le dau vești proaste oamenilor sau să spun că inovația poate avea consecințe negative la nivel global, dar iată-ne în această situație”, a declarat antreprenorul septuagenar pentru cotidianul The New York Times, scrie Agerpres.

Este vorba despre o schimbare notabilă de ton pentru această personalitate marcantă a industriei noilor tehnologii, care considera încă, anul trecut, că AI ar avea o contribuție în mod clar pozitivă pentru omenire, în pofida unor aspecte negative.

„Lumea are nevoie de un plan pentru a reglementa efectele acestei tehnologii asupra societăților noastre”, a avertizat el într-un lung mesaj, similar cu cele publicate recent de alte mari personalități ale industriei AI, precum Dario Amodei (Anthropic), Mark Zuckerberg (Meta) și Sam Altman (OpenAI).

Referindu-se la sugestiile formulate de acei antreprenori, Bill Gates consideră că „nu ar trebui să ne așteptăm ca ei să preia inițiativa” în acest domeniu.

Bill Gates propune un organism internațional de supraveghere a AI

La fel ca Sam Altman, Dario Amodei și Demis Hassabis (Google), care au vorbit la summitul G7 organizat la Evian în luna iunie, cofondatorul Microsoft militează pentru instaurarea unui organism internațional de supraveghere a AI, care ar putea avea ca model Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI).

De asemenea, Bill Gates a lansat ideea rezervării unor locuri de muncă pentru oameni, cu scopul de a limita impactul AI asupra pieței muncii, precum și pentru a conserva dimensiunea relațională dintre anumite profesii.

Mulți reprezentanți ai sectorului tehnologic prevăd că AI va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge.

Bill Gates, care își dedică în prezent cea mai mare parte a timpului fundației sale, în cadrul căreia ocupă funcția de președinte, consideră de acum că „fără măsuri adecvate, vor exista (în cele din urmă) mult mai puține locuri de muncă decât există astăzi”.

O taxă pe AI și roboți pentru a încetini automatizarea muncii

Miliardarul american anticipează că veniturile fiscale obținute din munca salarizată vor scădea și a propus, pentru a compensa acest aspect, introducerea unei taxe pe conținuturile generate de AI, precum și pe roboți.

Dincolo de aspectul fiscal, o astfel de taxă „ar încetini puțin goana către” automatizarea muncii și ar permite „strângerea de fonduri pentru formarea profesională și pentru consolidarea protecției sociale”, a explicat Bill Gates.