Această hotărâre civilă, pronunţată în a treia zi de deliberări, se adaugă la cazul deja complex împotriva actorului în vârstă de 88 de ani, care a fost acuzat de zeci de femei că este un prădător sexual.

În timpul audierii din Santa Monica, s-a povestit cum, în 1972, comedianul a drogat-o pe Donna Motsinger, acum în vârstă de 84 de ani, punându-i în paharul de vin ceea ce ea a crezut că este o simplă aspirină.

După ce şi-a pierdut cunoştinţa, Donna Motsinger, o chelneriţă, susţine că s-a trezit acasă, purtând doar lenjeria intimă. „A înţeles că fusese drogată şi violată de Bill Cosby", se arată în plângere.

Cazul a fost audiat în aceeaşi instanţă unde, în 2022, un juriu i-a ordonat lui Bill Cosby să plătească 500.000 de dolari daune lui Judy Huth, după ce a concluzionat că acesta a agresat-o sexual în 1975, pe când victima avea doar 16 ani.

Poreclit cândva „tatăl Americii" pentru rolul său de figură paternă din „The Cosby Show", un serial de televiziune de succes difuzat între 1984 şi 1992, actorul a fost încarcerat în Pennsylvania în 2018 pentru drogarea şi agresiunea sexuală a unei femei într-un dosar penal separat. A fost eliberat în 2021, după ce condamnarea sa a fost anulată din cauza unei erori procedurale.