Bill Clinton, criticat din cauza unor declaraţii despre Monica Lewinsky

Întrebat de postul NBC despre Monica Lewinsky, care i-a fost amantă în 1995 şi 1996 pe vremea când era stagiară la Casa Albă, Bill Clinton a dezvăluit că nu şi-a cerut niciodată scuze personal în faţa ei.

În februarie, Monica Lewinsky a scris o mărturie, publicată în revista Vanity Fair, explicând inclusiv faptul că ea a suferit de stres post-traumatic cauzat de mediatizarea legăturii sale şi de ancheta procurorului special Kenneth Starr. După ce afirmase multă vreme că relaţia era una consimţită, Monica Lewinsky a explicat că tinereţea sa (22 de ani) şi diferenţa de statut între ea, tânără stagiară, şi preşedintele SUA, făceau însăşi ideea de consimţământ una "discutabilă".

Întrebat dacă i-a prezentat vreodată scuze directe Monicăi Lewinsky, fostul preşedinte a răspuns negativ. "Am spus de mai multe ori public că îmi pare rău. Este total diferit. Scuzele erau publice", a spus el.

“But you didn’t apologize to her [Lewinsky]?” -@craigmelvin

“I have not talked to her.” –Bill Clinton

“Do you feel that you owe her an apology?” –Melvin

“No. I have never talked to her, but I did say publicly on more than one occasion that I was sorry.” -Clinton pic.twitter.com/dVAb0OycIa