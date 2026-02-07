Dintre aceştia, 576 - între care peste 115 copii şi femei - au fost ucişi de când a intrat în vigoare, în 10 octombrie, armistiţiul din Gaza, mediat de Statele Unite.

Totodată, în aceste peste trei luni de la presupusul armistiţiu, bombardamentele israeliene au rănit peste 1.500 de locuitori din Gaza.

Trupele israeliene, care controlează în continuare peste 50% din Fâşia Gaza din octombrie, au deschis focul aproape zilnic asupra unei Gaza devastate sub pretextul atacurilor împotriva "suspecţilor sau teroriştilor" din Hamas, potrivit EFE.