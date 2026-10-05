Duminică seara, Paza de Coastă a Statelor Unite a anunțat că încetează operațiunile de căutare a supraviețuitorilor în largul coastei insulei Nantucket, din statul Massachusetts, a transmis BBC.

„Trebuie să acceptăm acum realitatea dureroasă că cei patru membri ai echipei noastre Latitude, pacientul nostru și însoțitorul familiei acestuia, care se aflau la bordul aeronavei Heartbeat 104, sunt considerați decedați. Gândurile noastre se îndreaptă în primul rând către familiile, cei dragi, prietenii și colegii lor.”, a declarat Latitude Air Ambulance într-un comunicat emis la scurt timp după aceea.

Cele șase persoane sunt considerate decedate

Administrația Federală a Aviației a pierdut contactul cu avionul Gulfstream G-100 imediat după ora 01:00, ora locală (05:00 GMT), sâmbătă dimineața.

Sâmbătă seara, autoritățile au localizat o „zonă cu resturi” despre care s-a confirmat că provine de la aeronavă.o

Avionul decolase de la Aeroportul Internațional L.F. Wade din Bermuda la ora 23:40, ora locală, vineri seara, conform datelor de zbor furnizate de FlightAware, și urma să aterizeze la Aeroportul Internațional Logan din Boston la ora 01:30 EDT (05:30 GMT).

Avionul a pierdut contactul cu autoritățile

La bord se aflau patru cetățeni canadieni și doi cetățeni din Bermuda.

„Este o pierdere de neimaginat pentru familia noastră Latitude și pentru toți cei care i-au iubit pe cei șase oameni aflați la bordul zborului Heartbeat 104. În acest moment, prioritatea noastră este să le oferim sprijin familiilor lor, să ne susținem angajații și să colaborăm cu autoritățile. Ne vom onora colegii amintindu-ne de grija, profesionalismul și dedicarea cu care își desfășurau activitatea în fiecare zi.”, a declarat duminică seara Peter Byl, președintele Latitude Air Ambulance.

Latitude Air Ambulance este o companie canadiană care asigură zboruri medicale internaționale pentru pacienții care se întorc acasă.

Doi piloți și doi membri ai personalului medical, toți canadieni, zburaseră în Bermuda pentru a prelua un pacient și un membru al familiei acestuia, a declarat Clarence Togeretz, directorul operațiunilor de zbor la Latitude, pentru CBC News.

Echipajul zbura pentru preluarea unui pacient

Sistemul de urmărire FlightAware arată că aeronava a coborât semnificativ în altitudine înainte ca comunicațiile să se întrerupă, scăzând brusc de la aproximativ 7.300 m (24.000 ft) la 3.300 m (11.000 ft).

Transmisiunile radio indică probleme de comunicare între controlorul de trafic aerian și pilot, a raportat Boston Globe, pe baza transmisiunilor furnizate de LiveATC.net.

„Veniți fără vizibilitate? Asta ați spus? Declarați o situație de urgență sau nu?”, a întrebat controlorul de trafic aerian.

Răspunsul pilotului a fost inaudibil.

„Semnalul tău este cam slab, așa că nu am auzit care a fost răspunsul tău, dacă ai declarat sau nu o situație de urgență”, a spus controlorul de trafic aerian, potrivit publicației Globe.

Pilotul a declarat o situație de urgență

Controlorul de trafic aerian a confirmat ulterior că pilotul declarase o situație de urgență.

Un dispecer al pompierilor din zonă a solicitat echipajelor de urgență, imediat după ora 01:00 EDT, să se pregătească pentru a prelua un avion cu o „problemă electrică”.

Dispecerul a declarat ulterior că „aeronava a pierdut legătura radio și radar”.

Latitude a declarat duminică seara, într-un comunicat, că va continua să coopereze cu autoritățile competente în cadrul eforturilor de recuperare și al anchetelor în curs.

„Stabilirea circumstanțelor și a cauzei unui accident aviatic este un proces minuțios și metodic, iar noi nu vom specula cu privire la ceea ce s-a întâmplat”, a declarat compania.