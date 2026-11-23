În aceste condiții, tot mai multe fabrici sunt nevoite să-și închidă porțile, să caute investitori sau să fuzioneze cu foștii concurenți, notează tn.cz.

Germania, una dintre marile puteri ale industriei berii, își pierde treptat apetitul pentru această băutură. Schimbarea se resimte inclusiv în cazul unor mărci cunoscute, iar unele fabrici nu mai reușesc să supraviețuiască. Este și cazul berăriei Eichbaum din Mannheim, care ar putea să-și înceteze definitiv activitatea.

Numai anul trecut, 53 de fabrici de bere s-au închis în Germania. În prezent, au mai rămas puțin peste 1.400, iar proprietarii caută soluții pentru a le menține în activitate.

Unii au ales să-și unească forțele. Este cazul afacerii de familie Dinkelacker și al grupului Radeberger, care au decis să colaboreze în Stuttgart, landul Baden-Württemberg. Alte fabrici încearcă să găsească noi investitori sau conduceri care să le redreseze. Unele continuă să producă bere chiar dacă se află în insolvență, în speranța că vor găsi sprijin financiar. Printre acestea se numără berăriile Colbitzer și Rupp.

În insolvență se află și fabrica tradițională Mauricius Brauerei. Berea produsă în orașul german Zwickau de 167 de ani ar putea dispărea inclusiv de pe rafturile magazinelor din Cehia.

„Consumul de bere scade foarte mult în toată Europa, în special în Germania. Este un fenomen evident la nivelul întregii țări”, au transmis reprezentanții berăriei germane Dinkelacker.

Germanii beau mai puțină bere decât în urmă cu zece ani

Scăderea consumului se reflectă direct în vânzări. Anul trecut, berăriile din Germania au comercializat mai puțin de opt miliarde de litri de bere, cu 6% sub nivelul din anul precedent. Este cea mai mare scădere înregistrată de la începutul măsurătorilor, în 1993.

În medie, fiecare german a băut anul trecut echivalentul a 167 de halbe de jumătate de litru. În urmă cu zece ani, consumul ajungea la 206 halbe de persoană.

Germania a coborât astfel până pe locul al zecelea în clasamentul mondial al consumului de bere pe cap de locuitor. Pe primul loc se află Cehia, unde fiecare persoană consumă anual echivalentul a 242 de halbe de jumătate de litru.

Tinerii nu preferă berea

Schimbarea obiceiurilor de consum este resimțită și de berăria universitară Lohrmanns din Dresda. Reprezentanții acesteia spun că oamenii beau mai puțină bere decât în trecut și pun această tendință pe seama interesului tot mai mare pentru sănătate și a schimbărilor în modul în care tinerii își petrec timpul liber.

Imaginea tradițională a berii nu mai atrage la fel de mult generațiile tinere, iar ieșirile la cârciumă nu mai sunt o opțiune atât de populară.

„Interesul pentru sănătate este în creștere, iar obiceiurile legate de petrecerea timpului liber s-au schimbat considerabil. Imaginea berii nu mai corespunde cu preferințele generației tinere de astăzi. Mulți tineri nu mai vor pur și simplu să meargă la cârciumă. Deocamdată, noi nu resimțim foarte puternic această tendință. Produ­cem sortimente speciale de bere și vrem să ne orientăm și către berea fără alcool”, au explicat reprezentanții Lohrmanns.

Și această berărie se află în insolvență, însă din alte motive: investițiile foarte mari făcute în propriul restaurant și creșterea costurilor de producție.