Avertismentul a venit după ce un coleg de-al său a susținut că țara evoluează spre un „narco-stat”, în care grupările mafiote formează „o putere paralelă” în societate.
Întreag articolul pe spotmedia.ro.
Criminalitatea legată de droguri reprezintă un pericol pentru stabilitatea socială în Belgia, a avertizat un judecător de rang înalt.
Războiul din Iran pare tot mai aproape de Europa. Forțele NATO din estul Mediteranei au interceptat o a doua rachetă balistică iraniană care intrase în spațiul aerian al Turciei. Autoritățile de la Ankara au condamnat incidentul.
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni, puțin înainte de ora 4:00, în fața unei sinagogi din orașul belgian Liege, a declarat poliția locală pentru Belga.
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a criticat liderii europeni pentru că vorbesc prea mult despre armele nucleare, relatează POLITICO.
Ministerul de Finanțe a pus în transparență proiectul bugetului de stat pentru 2026. Liderii partidelor din coaliție urmează să se întâlnească după-amiază într-o nouă ședință.
Surse diplomatice au declarat pentru Știrile Pro TV că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine joi, 12 martie, în România și se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.
Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 11-a zi, iar conflictul este „aproape încheiat", a spus Donald Trump. Azi-noapte, însă, explozii puternice au zguduit din nou Teheranul.