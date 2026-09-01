Potrivit acesteia, Ratcliffe a venit la Moscova pentru a îndemna conducerea rusă să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil.

El consideră că situația militară și economică a Rusiei se deteriorează și ar fi mai avantajos pentru Kremlin să ajungă la un acord acum decât să aștepte ca aceasta să slăbească și mai mult.

Conform relatărilor din presa occidentală, directorul CIA s-a întâlnit cu Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), și cu Alexander Bortnikov, șeful FSB.

Conținutul uneia dintre aceste întâlniri i-a fost transmis lui Putin, după care Kremlinul a anulat o întâlnire personală între președinte și Ratcliffe.

Inițial, Putin și-a eliberat programul pentru posibilele discuții.

The New York Times a relatat anterior că Ratcliffe i-a împărtășit lui Bortnikov „evaluarea sa sumbră” a poziției Rusiei în războiul cu Ucraina și a cerut negocieri de pace.

O sursă din cadrul „Agențstvo” susține că mesajul directorului CIA suna ca și cum „Zelenski stătea deja pe Dealul Poklonnaya, examinând Kremlinul prin binoclu”.

„Toată lumea știe că nu este cazul. Se pare că Ratcliffe a greșit adresa”, a adăugat el.

Nu se știe în ce măsură poziția directorului CIA față de războiul ruso-ucrainean a reflectat poziția întregii Case Albe.

Vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova a marcat prima călătorie a șefului agenției americane de informații în Rusia de la Primul Război Mondial. Vizita nu a fost anunțată în prealabil și s-a desfășurat în secret.