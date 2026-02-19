„În ceea ce priveşte descurajarea nucleară, chiar nu înţeleg de ce liderii europeni sunt atât de vorbăreţi. Nu este înţelept. Vă rog să vă ţineţi gura”, a postat el pe X, ca răspuns la un podcast cu cancelarul german Friedrich Merz.

În interviu, liderul german a exclus dezvoltarea unei forţe de descurajare nucleară proprie, dar a afirmat că avioanele de vânătoare germane ar putea transporta arme nucleare franceze şi britanice.

Germania şi Belgia fac parte din acordul de partajare nucleară al SUA, iar forţele aeriene ale acestor ţări pot transporta bombe nucleare americane.

Se intensifică discuțiile despre o forță nucleară europeană comună

Comentariile lui Merz şi Francken vin în contextul în care discuţiile despre o forţă nucleară europeană de descurajare se intensifică înaintea discursului preşedintelui francez Emmanuel Macron despre rolul armelor atomice ale Franţei în securitatea Europei, aşteptat pe 2 martie.

Ministrul belgian al apărării a interpretat, de asemenea, comentariile negative ale lui Merz cu privire la avionul de vânătoare Future Combat Air System, dezvoltat de Germania, Spania şi Franţa, ca o condamnare la moarte a programului.

„FCAS este mort, potrivit cancelarului german în acest podcast. Nu va exista un avion de vânătoare franco-german de generaţia a şasea. Belgia a fost observator în program. Ne vom reevalua poziţia”, a transmis Francken.