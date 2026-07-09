Potrivit șefului poliției de frontieră letonă, Guntis Pujats, în primele șase luni ale anului, 7.634 de persoane au încercat să treacă ilegal granița, față de doar 800 în întregul an precedent, transmite Agerpres.

„Din aprilie, situația a fost tensionată și complicată”, a declarat Pujats pentru postul de radio leton. El a subliniat că Letonia a devenit „principala destinație” pentru migranții care încearcă să pătrundă în Uniunea Europeană prin această rută, în comparație cu Polonia și Lituania, care au înregistrat un număr semnificativ mai mic de tentative – 900 în Lituania și doar câteva în Polonia.

Agresivitate crescută și intervenții armate

Șeful poliției de frontieră a observat și o creștere a agresivității în rândul migranților. „Trebuie să folosim echipament special, arme și focuri de avertisment pentru a preveni trecerile ilegale de frontieră”, a spus el. El a recunoscut că nu toate tentativele pot fi blocate, aproximativ 10% dintre transfugi reușind să treacă, în ciuda măsurilor de securitate.

Contextul politic: acuzații la adresa Belarusului

Letonia, membră NATO și UE, are o frontieră de aproximativ 172 de kilometri cu Belarus, un aliat apropiat al Rusiei. Autoritățile de la Riga îl acuză pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko că îndreaptă deliberat fluxurile de migranți spre frontierele externe ale UE, ca parte a unui război hibrid menit să pună presiune asupra blocului comunitar și să destabilizeze statele baltice.

În răspuns la presiunile migratorii, Letonia, Lituania și Polonia au intensificat controalele la frontieră și au ridicat garduri de protecție. Pujats a cerut și mai mult sprijin din partea armatei pentru controlul frontierei, semn că autoritățile se așteaptă ca situația să persiste sau chiar să se agraveze în lunile următoare.