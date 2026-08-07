În 2026 au fost raportate cel puțin nouă cazuri de infectare cu Vibrio vulnificus în Louisiana, potrivit Departamentului de Sănătate al statului. Toți cei nouă pacienți au fost spitalizați.

Autoritățile au precizat că toate persoanele infectate au contractat bacteria prin răni care au fost expuse la apă de mare și că toate sufereau de afecțiuni preexistente.

În ultimii zece ani, Louisiana a înregistrat în medie șapte cazuri de infectare cu Vibrio vulnificus pe an și un singur deces anual. În 2025, însă, au fost raportate cel puțin 26 de cazuri și cinci decese.

Și Departamentul de Sănătate din Florida a confirmat două decese provocate de Vibrio vulnificus în acest an. În 2024 au fost raportate 19 decese, iar în 2025 alte cinci. Autoritățile au precizat că Florida a înregistrat o creștere a numărului de infectări după furtuni majore, precum uraganul Helene din 2024, care a provocat inundații și acumulări de apă stătătoare.

Experții spun că încălzirea apelor, cauzată de schimbările climatice, contribuie la extinderea riscului de infectare cu Vibrio vulnificus în regiuni noi.

În această primăvară, bacteria Vibrio vulnificus a fost identificată în probe de apă prelevate din zonele de coastă ale insulei Long Island, în statul New York.

Există aproximativ o duzină de specii de bacterii din genul Vibrio care pot provoca boala cunoscută sub numele de vibrioză, însă Vibrio vulnificus este cea mai gravă și cea mai periculoasă pentru viață. Potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, aproximativ una din cinci persoane infectate cu această bacterie moare. Infecția poate duce și la amputarea membrelor.

Infecțiile cu Vibrio apar cel mai frecvent între lunile mai și octombrie, când temperatura apei oceanului este cea mai ridicată.

Bacteria poate pătrunde în organism atunci când o rană deschisă intră în contact cu apa de mare sau prin consumul de fructe de mare crude ori insuficient preparate termic, în special stridii, potrivit CDC.

Persoanele cu afecțiuni preexistente sunt cele mai expuse riscului de a dezvolta forme severe ale infecției cu Vibrio vulnificus, avertizează Departamentul de Sănătate din Louisiana. Printre acestea se numără pacienții cu cancer, boli hepatice, HIV, talasemie sau cei care urmează tratamente care suprimă sistemul imunitar.