Avion militar mexican, prăbușit în largul Texasului: cel puțin cinci morți în timpul unui transport medical

Stiri externe
23-12-2025 | 09:37
avion

Cinci persoane au murit într-un accident al unui avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane care efectua un transport medical către statul american Texas, a anunţat Marina mexicană, relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea

Accidentul a avut loc pe mare, în timp ce avionul, care a fost închiriat de către o fundaţie mexicană de ajutorare a copiilor arşi grav, se apropia de Galveston, în apropiere de Houston, în Texas.

Cinci dintre cele opt persoane care se aflau la bord au murit, iar două erau în viaţă, a anunţat Marina mexicană luni, care a anunţat iniţial moartea a două persoane.

O persoană nu a fost ”localizată” imediat şi era căutată de Paza de Coastă americană, a precizat ea.

Ministerul mexican de Externe a deplâns accidentul pe X şi şi-a oferit susţinerea familiilor victimelor.

Citește și
afd demonstratie
Extrema dreaptă germană AfD, acuzată că strânge informații pentru Kremlin

Potrivit site-ului Flight Radar, avionul a decolat de pe aeroportul Merida, în statul mexican Yucatan (sud-est), luni, la ora 18.48 GMT (20.48, ora României).

Semnalul avionului s-a ”pierdut” la oea 21.01 GMT (23.01, ora României), deasupra Golfului Galveston, în apropierea Aeroportului Internaţional Scholes.

viewscnt

Sursa: News.ro

Etichete: Texas, avion, mexic, accident aviatic,

Dată publicare: 23-12-2025 09:37

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Extrema dreaptă germană AfD, acuzată că strânge informații pentru Kremlin
Stiri externe
Extrema dreaptă germană AfD, acuzată că strânge informații pentru Kremlin

Politicianul german de extremă dreaptă Ringo Mühlmann a manifestat un interes notabil pentru obținerea și expunerea unor informații pe care adversarii săi politici le consideră de un real interes pentru serviciile de informații rusești, scrie Politico

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”
Stiri externe
Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație”

Victime ale lui Jeffrey Epstein au denunțat luni publicarea parțială a anchetei Departamentului american de Justiție privind finanțistul decedat în închisoare, notează AFP.

Recomandări
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
Stiri Economice
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026

Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.  

Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru
Stiri externe
Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28