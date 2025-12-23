Avion militar mexican, prăbușit în largul Texasului: cel puțin cinci morți în timpul unui transport medical

Cinci persoane au murit într-un accident al unui avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane care efectua un transport medical către statul american Texas, a anunţat Marina mexicană, relatează AFP.

Accidentul a avut loc pe mare, în timp ce avionul, care a fost închiriat de către o fundaţie mexicană de ajutorare a copiilor arşi grav, se apropia de Galveston, în apropiere de Houston, în Texas.

Cinci dintre cele opt persoane care se aflau la bord au murit, iar două erau în viaţă, a anunţat Marina mexicană luni, care a anunţat iniţial moartea a două persoane.

O persoană nu a fost ”localizată” imediat şi era căutată de Paza de Coastă americană, a precizat ea.

Ministerul mexican de Externe a deplâns accidentul pe X şi şi-a oferit susţinerea familiilor victimelor.

Potrivit site-ului Flight Radar, avionul a decolat de pe aeroportul Merida, în statul mexican Yucatan (sud-est), luni, la ora 18.48 GMT (20.48, ora României).

Semnalul avionului s-a ”pierdut” la oea 21.01 GMT (23.01, ora României), deasupra Golfului Galveston, în apropierea Aeroportului Internaţional Scholes.

