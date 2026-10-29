Consilierul Kremlinului pe probleme de politică internaţională, Iuri Uşakov, a subliniat pentru un reporter al televiziunii ruse: „Să vedem cum se vor comporta adversarii noştri ucraineni în aceste zile. (...) Dacă în timpul celebrării vor avea loc bombardamente masive, acest lucru ne va afecta probabil starea de spirit, ceea ce este logic”, conform agenţiei EFE preluate de Agerpres.

Oficialul rus a reiterat importanţa momentului, precizând: „Ziua unităţii naţionale este sărbătoarea noastră. Şi am spus că reluarea negocierilor tripartite va fi anunţată după aceasta. Este evident că întâlnirea va avea loc după aceea, nu înainte”.

Evenimentul marchează victoria asupra ocupaţiei poloneze din 1612.

Acest avertisment vine în contextul în care Kremlinul a condamnat, miercuri, valul masiv de drone ucrainene îndreptat spre Rusia în ultimele 24 de ore. Potrivit unor surse media, acesta ar fi cel mai amplu atac de la debutul conflictului, cu 1.214 aparate interceptate, fiind lansat concomitent cu cel de-al treilea summit Rusia-Africa, găzduit de capitala rusă în ultimele două zile.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat joi pentru mass-media: „Este ceva foarte straniu, pentru că este vorba de un eveniment de anvergură mondială desfăşurat în capitala Rusiei. Şi, desigur, lansarea unui atac masiv cu drone de o asemenea amploare împotriva Moscovei este ceva straniu”. Datele oferite de primarul capitalei, Serghei Sobianin, arată că, miercuri, între orele 20:30 (17:30 GMT) şi 07:00 (04:00) joi, au fost lansate 613 drone către regiunea Moscovei, dintre care 231 au fost doborâte în proximitatea oraşului.

Anterior, la începutul acestei săptămâni, Rusia a anunţat planificarea unei reuniuni tripartite pentru luna noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Această iniţiativă se înscrie în eforturile recente ale Statelor Unite de a relansa discuţiile de pace, care se află în impas de la declanşarea războiului americano-israelian din Iran, la sfârşitul lunii februarie.