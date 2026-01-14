Val de morți suspecte într-o localitate din Italia: 14 decese în doar 10 zile. „Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată”

14-01-2026 | 11:21
Locuitorii din Castiglion Fiorentino, o comună din provincia Arezzo, Italia, sunt neliniștiți după ce în primele zece zile ale anului au murit 14 persoane. Anunțul a fost făcut chiar de primar, care spune că este șocant.  

autor
Lorena Mihăilă

Mario Agnelli, primarul comunei, a scris pe Facebook despre numărul mare de decese. 

„Exprim cele mai sincere condoleanțe tuturor celor 14 familii – și cu siguranță au fost destul de multe – care au pierdut persoane dragi de toate vârstele în primele nouă zile ale acestui an. Este o rată a mortalității anormal de mare, având în vedere cele 133 de persoane care au decedat anul trecut”, a scris edilul potrivit  Corriere della Sera.

El a transmis și că numărul mare de decese nu are o explicație, momentan. 

„Nu s-a mai întâmplat niciodată”

Mario Agnelli a spus și că situația este soșantă și fără preendent pentru comună. 

„Trecerea de la un deces la fiecare trei zile sau mai mult la unul pe zi nu este plăcută”, a subliniat el. „Capelele funerare sunt pline, (…) așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, nici măcar pe vremea pandemiei de COVID-19”.

Presa italiană a scris că două persoane dintre cele decedate sufereau de cancer în fază terminală. 

