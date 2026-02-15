„Poate că va dura săptămâni, luni sau ani. Dar nu vom renunța. O vom găsi pe Nancy. Îl vom găsi pe acest individ”, a declarat șeriful Chris Nanos din comitatul Pima.

În declarația dată pentru The New York Times, șeriful Chris Nanos a spus că echipa sa de anchetatori este în continuare hotărâtă să o găsească pe Nancy, în vârstă de 84 de ani, în ciuda numeroaselor piste false din ultimele zile.

Anchetă intensificată după noi evoluții

Comentariile lui Nanos vin după ultimele evoluții din ancheta din 13 februarie, când autoritățile au fost văzute roind în jurul unei reședințe din apropierea casei lui Nancy, târziu în noapte.

La scurt timp după ce polițiștii și mașinile de poliție au sosit într-o zonă situată la trei kilometri distanță, Departamentul Șerifului din Comitatul Pima (PCSD) a confirmat pentru PEOPLE că prezența masivă a forțelor de ordine era legată de dispariția lui Nancy.

A doua zi dimineață, sâmbătă, 14 februarie, un purtător de cuvânt al PCSD a dezvăluit că nu s-au făcut arestări.

Percheziții și audieri în apropierea locuinței

Un mandat federal de percheziție emis de instanță, despre care un purtător de cuvânt al PCSD a declarat că „se bazează pe o pistă pe care am primit-o”, a fost executat la o reședință situată în apropierea E. Orange Grove Rd. și N. First Ave., în legătură cu acest caz.

De asemenea, a fost efectuată o oprire în trafic, iar o persoană a fost interogată. Cu toate acestea, nu s-au efectuat arestări, a declarat purtătorul de cuvânt al PCSD, adăugând: „Nu există alte detalii disponibile în acest moment”.

David Curl, care locuiește lângă casa percheziționată pe 13 februarie, a declarat pentru The New York Times că reședința aparține unei femei în vârstă care locuiește împreună cu fiul ei adult. Curl a spus că femeia „distrusă” a petrecut noaptea la el acasă, în timp ce anchetatorii îi percheziționau reședința.

„Nu avea nicio idee despre ce o întrebau”, a declarat el pentru Times despre vecina sa. „Nu avea nicio informație despre dispariție și nici nu știa de ce se concentrau asupra casei lor.”

Probe ADN și imagini cu un suspect mascat

Nancy — care este mama co-prezentatoarei emisiunii Today, Savannah Guthrie — a fost văzută ultima dată la domiciliul său din Tucson, în noaptea de 31 ianuarie. Familia ei a anunțat dispariția ei în jurul prânzului, pe 1 februarie, după ce nu s-a prezentat la biserică.

Autoritățile au executat mandatul de percheziție în aceeași zi în care poliția a anunțat că la domiciliul ei au fost găsite probe ADN care nu aparțineau lui Nancy sau „persoanelor apropiate” ei.

„ADN-ul care nu aparține lui Nancy Guthrie și persoanelor apropiate ei a fost colectat de la proprietate”, a anunțat PCSD într-o declarație pentru PEOPLE. „Anchetatorii lucrează pentru a identifica cui aparține. Nu dezvăluim unde a fost găsit ADN-ul respectiv.”

Poliția a declarat anterior că s-a descoperit sânge pe veranda exterioară a casei lui Nancy, care se potrivește cu ADN-ul ei, și că mănușile și alte probe legate de caz sunt supuse unei analize criminalistice.

FBI-ul a publicat, de asemenea, imagini de supraveghere cu o persoană mascată și „înarmată”, care pare să manipuleze o cameră Nest de la ușa din față a casei lui Nancy, în dimineața răpirii sale.

Recompensă de 100.000 de dolari și apelul familiei

Într-o postare pe Instagram, la câteva minute după publicarea noilor fotografii, Savannah, în vârstă de 54 de ani, a distribuit imaginile și a scris: „Credem că este încă în viață. Aduceți-o acasă”.

La scurt timp după aceea, Savannah a publicat o a doua postare pe rețelele sociale, cu un videoclip al persoanei respective. „Cineva o recunoaște pe această persoană”, a scris ea, adăugând despre mama ei dispărută: „Credem că este încă în viață. Aduceți-o acasă”.

Bilete de răscumpărare legate de dispariția lui Nancy au fost trimise, se pare, mai multor instituții media. FBI a declarat că acestea sunt investigate și că nu are cunoștință de nicio comunicare între presupusul răpitor (răpitorii) și familia Guthrie.

FBI oferă acum o recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație care duce la găsirea lui Nancy sau la arestarea făptașului (făptașilor) în acest caz.