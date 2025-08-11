Australia va recunoaşte statul palestinian în septembrie, la Adunarea Generală a ONU. Care este condiția

Stiri externe
11-08-2025 | 07:12
copii fasia gaza
Getty

Australia a anunţat un plan de recunoaştere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franţei şi Canadei, relatează BBC.

autor
Lorena Mihăilă

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că această măsură va fi luată în cadrul Adunării Generale a ONU din septembrie, după ce Autoritatea Palestiniană şi-a asumat angajamentele necesare.

„O soluţie cu două state este cea mai bună speranţă a umanităţii pentru a rupe ciclul violenţei din Orientul Mijlociu şi pentru a pune capăt conflictului, suferinţei şi foametei din Gaza”, a declarat el luni.

Statul Palestina „recompensează terorismul”

Israelul, care se află sub presiune crescândă pentru a pune capăt războiului din Gaza, a declarat că recunoaşterea unui stat palestinian „recompensează terorismul”.

Autoritatea Palestiniană, care controlează părţi din Cisiordania ocupată de Israel, a declarat anterior că recunoaşterea statalităţii demonstrează sprijinul crescând pentru autodeterminarea poporului său.

Citește și
Cho Kuk
Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri. A ispășit opt luni de detenție

Albanese a declarat că decizia a fost luată după ce guvernul său a primit asigurări din partea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, că Hamas nu va juca niciun rol în viitorul stat.

Joi seara, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat o nouă fază a operaţiunilor militare împotriva Hamas în Fâşia Gaza, inclusiv ocuparea oraşului Gaza. Anunţul acestui plan a provocat dezaprobarea internaţională.

 
Pe lângă dezarmarea Hamas şi returnarea „tuturor ostaticilor, vii şi morţi" care se află încă în mâinile Hamas, planul israelian vizează demilitarizarea Fâşiei Gaza şi plasarea acesteia sub control israelian, înainte de a institui "o administraţie civilă" care să nu fie "nici a Hamas, nici a Autorităţii Palestiniene", potrivit premierului Netanyahu.
 
Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat după ce organizaţia palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe date oficiale israeliene.

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, australia, Palestina, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 11-08-2025 07:12

Articol recomandat de sport.ro
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Gino Iorgulescu: "Mario, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
Citește și...
Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri. A ispășit opt luni de detenție
Stiri externe
Un fost ministru din Coreea de Sud, condamnat pentru fals academic, va fi eliberat vineri. A ispășit opt luni de detenție

Un fost ministru al justiţiei sud-coreean, Cho Kuk, aflat în închisoare după ce a fost găsit vinovat de falsificarea unor documente academice ale copiilor săi, va beneficia de o graţiere în această săptămână, a anunţat luni guvernul de la Seul.

Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort
Stiri externe
Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1.

Românii pot călători în Vietnam fără viză, timp de 45 de zile. Alte 11 țări au primit acces special
Stiri externe
Românii pot călători în Vietnam fără viză, timp de 45 de zile. Alte 11 țări au primit acces special

Cetăţenii din 12 ţări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize.  

Recomandări
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți
Stiri Economice
Șeful Pensiilor Private: Noua lege propusă de ASF nu are o justificare în capacitatea fondurilor de a efectua plăți

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat, Radu Crăciun, afirmă că noua lege privind pensiile private nu are nicio justificare din punct de vedere al posibilităţii sau imposibilităţii fondurilor de pensii de a face plăţi.

FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol
Stiri Economice
FT: România riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate „esențiale”. Fondurile europene sunt în pericol

Măsurile de austeritate care au stârnit furia publică și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii caută să reducă un deficit bugetar record.  

Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”
Stiri Politice
Ședință la PSD. Social-democrații decid dacă ies de la guvernare, nemulțumiți de USR. Victor Negrescu: ”PSD nu amenință”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit astăzi, de la ora 11:00, în şedinţă, pentru a stabili poziţia clară a partidului privind continuarea colaborării guvernamentale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 August 2025

03:38:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12