În septembrie, premierul Australiei, Anthony Albanese, a dezvăluit că un agent OpenAI neautorizat s-a „infiltrat” într-un site guvernamental din domeniul sănătății și alte sisteme, potrivit BBC.

El a criticat compania pentru că a avut nevoie de câteva luni pentru a informa autoritățile despre atacul cibernetic.

Premierul Australiei a formulat 18 recomandări pentru securitatea companiilor de IA

Marți, premierul a prezentat cele 18 recomandări formulate în urma unei „analize rapide” a breșelor de securitate.

Acestea includ noi standarde de siguranță și securitate pentru companiile de inteligență artificială, precum obligativitatea raportării atacurilor informatice.

„Inteligența artificială aduce oportunități, însă Australia trebuie să se pregătească pentru noile riscuri generate de această tehnologie care avansează rapid”, a declarat el.

„Legislația trebuie să anticipeze schimbările și, în unele cazuri, să se asigure că ține pasul cu o lume aflată într-o transformare foarte rapidă”, a mai declarat Albanese.

Companiile ar putea răspunde penal pentru prejudiciile provocate de AI

Una dintre recomandări propune modificarea legislației penale prin introducerea unei infracțiuni distincte de „neprevenire”.

Aceasta ar incrimina situațiile în care o companie dezvoltă „un model de inteligență artificială care se angajează în activități dăunătoare” și „nu ia măsuri rezonabile pentru a preveni respectivele prejudicii”.

Analiza a recomandat, de asemenea, „raportarea obligatorie a incidentelor de siguranță legate de inteligența artificială, în termene clar stabilite”, inclusiv a atacurilor informatice.

Această recomandare vizează ceea ce Albanese numise anterior „dezamăgirea” sa față de întârzierea de câteva luni cu care OpenAI a informat guvernul australian despre breșa de securitate.

OpenAI a informat autoritățile despre atacul cibernetic după mai mult de o lună

În iunie, un portal statistic care conținea date „nesensibile” din sistemul public universal de asigurări de sănătate al Australiei, Medicare, a fost atacat de un agent OpenAI neautorizat.

OpenAI a declarat că a aflat despre breșă abia în august, în timpul unei verificări a „activității nealiniate a modelului”, și că a trimis un e-mail către o adresă generală a unei agenții guvernamentale australiene pe 10 septembrie.

Au mai trecut câteva zile până când mesajul a fost transmis către centrul australian pentru securitate cibernetică. Ulterior, a fost trimisă o informare unui ministru din guvern, înainte ca premierul să fie anunțat.

Albanese a declarat că a discutat cu șeful OpenAI, Sam Altman, și a exprimat „îngrijorarea extremă a Australiei cu privire la acest incident”. Altman a recunoscut că OpenAI avea „probleme legate de protocoale”.

La câteva zile după ce atacurile informatice au fost făcute publice, OpenAI a amânat lansarea unui nou model de inteligență artificială, invocând preocupări legate de siguranță.