FBI a arestat un inginer saudit de la OpenAI care a ascuns un dispozitiv de înregistrare în sala de conferinţe a conducerii

Incidentul amplifică preocupările privind securitatea cercetărilor în domeniul inteligenţei artificiale, într-un context de concurenţă intensă pentru tehnologii cu importanţă economică şi strategică, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Suspectul, Abdulrahman Alfozan, în vârstă de 35 de ani, lucra ca inginer la OpenAI din iulie 2025 şi deţine statutul de rezident permanent legal în Statele Unite din septembrie 2020.

Dispozitivul a fost descoperit pe 30 septembrie.

Era conectat la un port USB din spatele unui televizor aflat într-o sală de conferinţe pentru conducere, într-o clădire OpenAI din San Francisco.

Aparatul, de dimensiunea unui deget mare, era prevăzut cu microfon, putea fi conectat la o cameră şi fusese ascuns în hârtie igienică, potrivit autorităţilor.

Anchetatorii estimează că dispozitivul a fost instalat în jurul datei de 28 septembrie. Datele stocate erau criptate şi nu au putut fi accesate, iar ulterior agenţii FBI au descoperit un aparat personalizat asemănător în geanta suspectului.

OpenAI susţine că a folosit propriile modele de inteligenţă artificială pentru identificarea suspectului

Compania a anunţat că a utilizat modele interne de inteligenţă artificială pentru a identifica persoana care a amplasat dispozitivul şi pentru a stabili provenienţa acestuia.

OpenAI afirmă că a descoperit şi indicii potrivit cărora angajatul intenţiona să instaleze alte dispozitive de înregistrare în zone sensibile ale birourilor, pentru a intercepta în secret discuţiile din cadrul întâlnirilor.

„În acest moment, nu avem indicii că această persoană ar fi accesat necorespunzător sau ar fi extras parametrii modelelor noastre, cod-sursă ori date ale clienţilor. Angajatul a fost concediat”, a precizat compania.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că Alfozan ar fi încercat să obţină informaţii confidenţiale privind tehnologiile avansate de inteligenţă artificială dezvoltate de OpenAI.

„Abdulrahman Alfozan ar fi ascuns un dispozitiv clandestin de înregistrare în sala de conferinţe a conducerii angajatorului său, pentru a capta în secret comunicări sensibile despre tehnologia de superinteligenţă a companiei”, a afirmat Patel.