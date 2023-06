Au fost găsite mai multe resturi din submersibilul Titan. La ce distanță se aflau de epava Titanicului

Anunțul a venit la scurtă vreme după ce Garda de Coastă americană a transmis că au fost descoperite mai multe resturi în zona de căutare.

John Mauger, contraamiral al Gărzii de Coastă SUA: „Un ROV - vehicul controlat de la distanță de la bordul navei Horizon Arctic a descoperit conul din partea din spate a submersibiliului Titan, la circa 480 de metri de prora Titanicului, pe fundul apei. ROV-ul a găsit apoi și alte resturi. După consultarea cu experți ai comandamentului de căutare am constatat că resturile au legătură cu pierderea catastrofală a camerei de presiune. După ce am ajuns la această concluzie, am anunțat imediat familiile (pasagerilor). În numele Gărzii de Coastă a Statelor Unite și a întregului comandament de căutare, transmit sincere condoleanțe familiilor”.

Au fost descoperite în total cinci părți componente ale submersibilului. Sunt elemente importante care le-au confirmat căutătorilor că este într-adevăr vorba despre Titan. Submersibilul a coborât, duminică, în adâncurile Atlanticului cu cinci persoane la bord.

Patru erau pasageri: miliardarul britanic Hamish Harding, în vârstă de 58 de ani, omul de afaceri britanico-pakistanez Shahzada Dawood de 48 de ani și fiul său Suleman Dawood, ce avea doar 19 ani, Paul-Henry Nargeolet, un fost scafandru din Marina Franceză, care avea 77 de ani și care a mai explorat epava Titanicului, în trecut.

Alături de ei era și Stockton Rush, fondatorul și directorul general al OceanGate, compania care organiza voiaje anuale spre epava Titanicului.

Un bun prieten al exploratorului francez își amintește de o conversație pe care cei doi pasionați și cunoscători ai adâncurilor, au avut-o.

Operațiunea de căutare va continua de la distanță

Matthew Tulloch, prieten cu Paul-Henri Nargeolet: „L-am auzit spunând de mai multe ori că dacă ar exista vreodată o implozie catastrofală, nici măcar nu ai ști despre asta. Într-un fel ciudat și un sens morbid, cred că putem spune, că există o anumită consolare în ideea că nu au suferit”.

Echipajele mobilizate vor continua să caute trupurile celor dispăruți în adâncuri, dar șansele ca acestea să fie recuperate sunt minime.

John Mauger, contraamiral al Gărzii de Coastă SUA: „Este un mediu incredibil de dificil acolo jos, pe fundul mării, iar resturile găsite sunt un indiciu că a avut loc o implozie catastrofală a navei, așa că vom continua căutările în acea zonă”.

Însă, Garda de Coastă a mai anunțat că pe parcursul zilei de joi că toate navele care au participat la acestă operațiune complexă și echipajele medicale vor fi trimise acasă. Operațiunea de căutare va continua de la distanță. Dar, cu siguranță, va fi nevoie de mult timp până când se va putea reconstitui cronologia exactă a evenimentelor.

În total, șapte nave și mai multe vehicule subacvatice comandate de la distanță au fost mobilizate în căutarea ce a durat cinci zile și s-a întis pe o suprafață imensă de ocean - aproape 26.000 de kilometri pătrați. Resturile au fost găsite de un submarin canadian operat de la distanță.

