Atentate cu bombă la centre de recrutare din Ucraina. Șeful armatei cere deschiderea unei anchete, după ce o persoană a murit

Şeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, evocă pe Facebook uciderea unui recrutor în estul Ucrainei şi explozia unor bombe în centre de recrutare în estul şi vestul ţării, relatează AFP.

”Aşteptăm o anchetă completă şi exhaustivă cu privire la aceste crime”, anunţă Sîrski.

”Autorii trebuie să fie aduşi în faţa justiţiei”, subliniază el, potrivit News.ro.

One person was killed, and six others were injured in a suicide attack on a military recruitment center in Rivne, Ukraine. pic.twitter.com/cIvqmdaquC