Atentat sinucigaş la o bază militară din Pakistan. 12 persoane au murit şi alte 30 au fost rănite. VIDEO

Cel puţin 12 persoane au murit şi alte 30 au fost rănite, parte dintre victime fiind civili care locuiau în apropiere. Exploziile au dus la prăbuşirea acoperişului unei moschei, trupul imamului fiind găsit în interior, transmite The Associated Press.

Un grup afiliat talibanilor pakistanezi a revendicat atacul din Bannu, în provincia Khyber Pakhtunkhwa, şi a declarat că zeci de membri ai forţelor de securitate pakistaneze au fost ucişi. Armata nu a confirmat imediat nicio victimă, dar spitalul districtual Bannu a declarat că cel puţin o duzină de persoane au murit.

Breaking News in Pakistan: The Bannu cantonment was attacked from three sides, two suicide bombers with explosive laden vehicles blew themselves on the main cordon, while another suicide bomber exploded on another gate. Pakistani Taliban are now inside the Pakistani military base pic.twitter.com/a3FPsUz63I