Atacurile Ucrainei au scos din funcțiune 43% din capacitatea de rafinare a Rusiei, afirmă armata ucraineană

Conform unui comunicat al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, atacurile sistematice ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei au reușit să oprească 42,7% din capacitatea totală estimată de rafinare a petrolului Rusiei.

Potrivit Kyiv Post, evaluarea militară a evidențiat faptul că acțiunile militare ucrainene au atins noi etape operaționale importante. Numai în ultima lună, opt rafinării rusești au fost atacate cu succes. Loviturile au distrus sau avariat grav peste 60 de rezervoare de stocare, dintre care 58% conțineau produse petroliere și 42% țiței. Pierderile financiare totale înregistrate de industria de rafinare rusă începând cu august 2025 sunt estimate la 13,5 miliarde de dolari. Statul Major General a remarcat că reducerea drastică a capacității a dus la o gravă criză internă a combustibililor, la o scădere bruscă a producției de combustibil și la întârzieri continue în repararea instalațiilor, din cauza lipsei pieselor de schimb și a echipamentelor disponibile, ca urmare a sancțiunilor internaționale. Reuters estimează că producția totală de combustibil a Rusiei a scăzut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna iunie și se situează în prezent cu aproximativ 20% sub nivelul cererii interne. Citește și VIDEO. Donald Trump a recunoscut că ar putea deveni cel mai corpolent președinte din istoria SUA: ”Trebuie să fiu atent” Dintre cele mai mari rafinării din Rusia, doar rafinăria din Omsk – care are o capacitate anuală de prelucrare de 22 de milioane de tone metrice – ar fi evitat recentele atacuri și funcționează la capacitate maximă.

Criza combustibililor pe plan intern și perturbările logistice Reducerea cu 43% a capacității de rafinare a declanșat crize locale de combustibil în peste 50 de regiuni rusești. Presa locală relatează că anumite stații de benzină au instituit un sistem de acces pe categorii, acordând prioritate funcționarilor guvernamentali, angajaților statului și serviciilor de urgență. În Saratov, jurnaliștii au observat că vehiculele aparținând administrațiilor raionale și Poștei Ruse beneficiau de realimentare prioritară la o stație Rosneft. În regiunea Irkutsk, guvernatorul Igor Kobzev a declarat starea de „alertă maximă” din cauza livrărilor insuficiente de combustibil. Unități ale poliției și ale Gărzii Naționale au fost mobilizate la stațiile de alimentare pentru a dirija traficul, a gestiona cozile și a asigura respectarea interdicției de a umple canistrele externe. Penuria de combustibil a afectat puternic și sectorul transporturilor de marfă. Cotidianul economic rus „Kommersant” a relatat că firmele de logistică se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu motorină, în special de-a lungul rutelor de transport către China. Distanțele zilnice parcurse cu autovehiculele au scăzut de la 600-700 de kilometri la aproximativ 500 de kilometri din cauza întârzierilor la realimentare, ceea ce a dus la creșterea tarifelor de transport. Sancțiuni propuse privind importurile de combustibil în Rusia Pe măsură ce deficitul intern de combustibil crește din cauza capacității reduse de rafinare, Rusia și-a sporit dependența de produsele petroliere importate. Ca răspuns, Ucraina discută cu Comisia Europeană (CE) un nou mecanism de sancțiuni menit să descurajeze țările terțe să exporte benzină și alți combustibili către Rusia. Vladyslav Vlasiuk, comisarul prezidențial al Ucrainei pentru sancțiuni, a declarat că, deși exporturile de combustibil ale Rusiei sunt puternic restricționate de sancțiunile occidentale, noua sa dependență de importuri reprezintă o vulnerabilitate. Vlasiuk a indicat că sunt în curs discuții privind o „reacție legată de sancțiuni”, ca parte a lucrărilor preliminare la cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Rusia a început să importe benzină din India pe cale maritimă, fiind expediate cel puțin 60.000 de tone metrice, iar alte două petroliere se află în curs de transport. Moscova a încheiat, de asemenea, acorduri pentru 50.000 de tone de benzină din Kazahstan pentru lunile iulie și august, în timp ce viceprim-ministrul rus Alexander Novak a declarat recent că Rusia importă între 100.000 și 150.000 de tone metrice pe lună din Belarus.

Atacuri continue asupra infrastructurii energetice Cele mai recente evaluări ale capacității vin în urma unei serii de atacuri coordonate cu drone asupra instalațiilor energetice și industriale rusești, din 4 iulie. La Sankt Petersburg, au fost semnalate mai multe incendii la Terminalul petrolier din Sankt Petersburg, o instalație importantă cu o capacitate anuală de prelucrare de 12,5 milioane de tone. Resturi de drone au lovit, de asemenea, portul din Vysotsk, care găzduiește un terminal Lukoil. Atacurile simultane din Belgorod au vizat infrastructura locală de energie electrică, inclusiv centrala termică Luch și o substație de la centrala termică cu turbine pe gaz Michurinskaya, ceea ce a dus la întreruperi pe scară largă ale alimentării cu energie electrică și apă. Atacurile din weekend au coincis cu interceptarea a 16 drone care se apropiau de Moscova și au urmat unui atac ucrainean confirmat asupra rafinăriei Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez din Kstovo, al doilea cel mai mare producător de benzină din Rusia.

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