Atacatorul de la Memorialul Holocaustului din Berlin este sirian. Motivul atacului este „religios” şi voia „să omoare evrei”

Bărbatul arestat cu privire la agresarea unui turist spaniol în vârstă de 30 de ani, rănit grav vineri seara în incinta Memorialului Holocaustului, la Berlin, este un refugiat sirian, Wasim al M., în vârstă de 19 ani, suspectat de faptul că a acţionat dintr-un motiv religios şi că voia ”să omoare evrei”, anunţă sâmbătă într-un comunicat poliţia şi parchetul, relatează AFP.

Suspectul ”pregătea de mai multe săptămâni planul de a omorî evrei”, iar ”în acest context a ales locul crimei”, se arată în comunicat.

Poliţia şi parchetul evocă pista ”unei motivaţii religioase” a acestei fapte, cu două zile înaintea alegerilor legislative anticipate din Germania.

Yet another knife attack in Berlin this time. Multiple people are injured, one severely. As for now, the attacker is still on the loose.

Europe is a totally unsafe place nowadays, but when @JDVance states that fact European leaders lose their minds.

AfD all the way. pic.twitter.com/1XMWNKeVHd