Atac sângeros în Afghanistan. Cel puţin 14 morţi în urma exploziei a două bombe

"Paisprezece persoane au fost ucise, iar alte 45 rănite în explozia" a două bombe, a declarat Zabardast Safi, şeful poliţiei din Bamiyan, precizând că 13 civili şi un agent de circulaţie figurează printre victime.

At least 13 civilians and a traffic police were “martyred” and around 45 wounded in #Bamyan #Afghanistan . It is one of the deadliest and heinous attacks of its kind in the province. Video @VOAPashto @VOADariAfghan pic.twitter.com/nHCGRYEbJX