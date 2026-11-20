Potrivit poliţiştilor, incidentul a avut loc joi după-amiază, în timp ce tânărul circula de la Muntele Mic spre Caransebeş.

La un moment dat, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a pătruns pe acostamentul drumului consolidat cu pământ şi pietriş şi a căzut pe carosabil, lovindu-se la nivelul capului.

„Conducătorul trotinetei electrice nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, întrucât se afla în stare de inconştienţă, fapt atestat de personalul medical prezent la faţa locului, motiv pentru care s-a procedat la prelevarea unei mostre biologice de sânge", precizează sursa citată.

În urma accidentului rutier, tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.