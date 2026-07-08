Poliția germană a anunțat că un suspect a fost arestat și a îndemnat publicul să evite zona, fără a oferi detalii imediate despre natura atacului sau numărul exact al victimelor, transmite Agerpres.

„La ora actuală, știm că mai multe persoane au fost rănite la Welfen Gymnasium. Un suspect a fost reținut”, a precizat poliția bavareză pe X. Oficialii au adăugat că „numărul de persoane implicate și gravitatea rănilor suferite de acestea sunt în curs de clarificare”.

Potrivit Deutsche Welle, suspectul reținut de poliție are 16 ani, iar cel puțin două victime sunt două fete, cu răni serioase.

Centru de sprijin pentru familii

La o stație de pompieri din orașul situat la mai puțin de 100 de kilometri de München a fost înființat un centru de sprijin pentru familiile elevilor de gimnaziu și liceu, pentru a le oferi informații și asistență psihologică.

Alte atacuri recente în Germania

Germania a fost marcată în ultimii ani de mai multe atacuri în școli și în spații publice. Cel mai recent incident într-o școală a avut loc în septembrie 2025, când un kosovar de 17 ani a înjunghiat grav o profesoară la o școală profesională din Essen. Atacatorul, ale cărui motive au fost descrise ca fiind jihadiste, a rănit și un bărbat întâlnit pe stradă și pe îngrijitorul unei școli primare.