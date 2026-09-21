Patru posturi de televiziune americane ce fac parte dintr-un grup constituit la Casa Albă pentru a transmite zilnic imagini din activitatea preşedintelui Donald Trump, respectiv CBS, ABC, NBC şi Fox News, au anunţat luni că se retrag din acest dispozitiv, în semn de solidaritate cu CNN, al cincilea post ce face parte din acest grup şi care a primit interdicţie la Casa Albă, relatează AFP și Agerpres.

„Începând de astăzi, grupul de televiziuni nu va mai acoperi evenimentele la care participă preşedintele şi care intră în acoperirea mediatică a grupului", a declarat reprezentantul Fox News, Bryan Boughton, organizator al grupului.

„Este esenţial pentru marele public să primească informaţii corecte şi independente asupra guvernului. Nicio administraţie nu ar trebui să restrângă accesul unui organism de presă pentru că nu este de acord cu abordarea acestuia", au transmis într-un comunicat comun cele cinci posturi membre ale respectivului grup, CNN, CBS, ABC, NBC şi Fox News.

Misiunea acestui grup este ca posturile membre, altfel concurente, să-l filmeze prin rotaţie pe preşedinte pe tot parcursul zilei şi să distribuie imaginile cu activităţile acestuia.

CNN a primit interdicție de a mai intra la Casa Albă

Un sistem similar există pentru jurnaliştii din presa scrisă, agenţii de ştiri şi fotoreporteri. Participarea la aceste grupuri media asigură un acces privilegiat la preşedinte, iar instituţiile media membre acceptă în schimb să difuzeze imaginile, declaraţiile şi observaţiile colectate.

În virtutea mecanismului de rotaţie, postul CNN ar fi trebuit să desfăşoare această activitate săptămâna aceasta de luni până miercuri, când Trump se află la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Dar acest post a primit vineri interdicţie la Casa Albă, împreună cu postul MS Now şi cu publicaţia online Politico, pe care Trump le-a acuzat că „difuzează ŞTIRI FALSE", aşa cum a motivat el într-o postare pe reţelele de socializare. Aceste mass-media „nu ar trebui să poată să scrie sau să relateze în mod constant FICŢIUNI şi MINCIUNI atunci când se referă la preşedintele Statelor Unite", a adăugat el.

Interdicţia nu este determinată de vreun incident anume, ci „este vorba, pur şi simplu, de o acumulare de relatări din ultimii ani", a precizat liderul de la Casa Albă, care a avertizat că „vor urma şi alte mass-media de ştiri false".

Având cunoştinţă de interdicţie, jurnaliştii CNN, MS NOW şi Politico ce aveau acreditări la Casa Albă au încercat totuşi să intre acolo sâmbătă, dar nu li s-a dat voie şi au mediatizat situaţia.

Trump acuză presa că reprezintă „o amenințare pentru securitatea națională”

Prin urmare, cele trei mass-media au anunţat luni că se vor adresa justiţiei. „În această dimineaţă, am notificat guvernul că iniţiem astăzi o procedură judiciară pentru a ne apăra drepturile în baza Primului Amendament (al Constituţiei SUA) şi a principiului conform căruia nu guvernul decide ce publică presa", au transmis aceste mass-media într-un comunicat comun postat pe reţeaua de socializare X.

Într-un nou mesaj pe reţelele de socializare, Trump a acuzat luni o parte a presei că reprezintă „o ameninţare pentru securitatea naţională" şi a promis o ofensivă împotriva instituţiilor media care răspândesc „informaţii false", o practică jurnalistică despre care a afirmat că „s-a răspândit precum un cancer".

Acesta este un nou episod al relaţiei dificile dintre preşedintele republican şi presa mainstream, pe care o acuză de partizanat împotriva lui şi în favoarea democraţilor.