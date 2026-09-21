Oricum, pe buletinele de vot nu a existat niciun partid cu adevărat de opoziție. Numeroase surse au raportat tot felul de nereguli. Iar rezultatul include voturi din părți ale regiunilor ucrainene pe care Rusia le ocupă doar parțial. Prezența la vot a fost de aproape 57%, potrivit Comisiei Electorale Centrale.

Agenția Tass a anunțat că "Rusia Unită" a obținut un număr record de mandate în Duma de Stat, cel mai mare din întreaga istorie a participării partidului la alegerile parlamentare.

Ivor Bennett, Sky News: ”Nu era nevoie să ghicești în cafea ca să-ți dai seama ce avea să se întâmple. Rezultatul a adus o nouă victorie importantă pentru partidul de guvernământ „Rusia Unită", susținut de Kremlin, care anul acesta a început să se autointituleze „Partidul lui Putin".

Totuși, potrivit analiștilor occidentali, au fost raportate "încălcări la scară largă ale procesului electoral" și "manipularea numărării voturilor".

Numeroase surse, inclusiv observatori locali, au raportat nereguli. Potrivit relatărilor, autoritățile electorale s-ar fi implicat în introducerea frauduloasă de buletine de vot în urne. De asememea ar fi fost reținuți sau descalificați câteva sute de observatori din partea Partidului Comunist și a partidului de opoziție Iabloko, singurul care se opune deschis războiului, dar a fost scos de pe buletinele de vot.

Maria Prusakova, Partidul Comunist Rus, deputat: ”Așa se votează în 2026, lângă conducta de încălzire. Cine sunt ei? Cine ești tu? De ce votezi lângă conducta de încălzire, în loc să mergi la secția de votare? Uite, secția de votare este chiar acolo, la zece metri.”

De asemenea, analiștii occidentali au afirmat că persoane purtând uniforme militare ruse ar fi abordat alegători în secțiile de votare din orașul Novosibirsk și le-ar fi înmânat ordine de încorporare sau ar fi încercat să-i convingă să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării.

Kremlinul, în schimb, a acuzat numeroase atacuri cibernetice, pentru sabotarea procesului electoral. Și a acuzat direct Ucraina și Marea Britanie pentru asta.

Ella Pamfilova, reprezentant al Comsiei Electorale Centrale a Rusiei: ”Din fericire, nu au existat atacuri cibernetice care să-și atingă scopul, în ciuda amplorii și intensității lor. Cu toate acestea, nivelul de amenințare este considerat foarte ridicat. Atacurile au fost lansate de grupuri foarte profesioniste și bine coordonate, care au folosit instrumente de inteligență artificială”.

Ivor Bennett, Sky News: ”Lui Vladimir Putin nu-i pasă de criticile din exterior. El a obținut ceea ce a vrut, de a prezenta acest scrutin ca un test al sprijinului rușilor pentru război. Și acum cred că se va folosi de rezultate ca să proclame: "Iată, întrega țară este cu mine. Acum am un mandat reînnoit să continui războiul".

"Kremlinul nu dă înapoi în ceea ce privește escaladarea și transmite numeroase semnale că este pregătit să extindă războiul." - a avertizat Volodimir Zelenski - după ce ultimele atacuri ale Rusiei au vizat în mod special Zaporojie, în sudul Ucrainei.

Pe de altă parte, ultima zi a scrutinului a fost marcată de cel mai amplu atac ucrainean asupar Rusiei, de la începutul războiului.

Dintre cele peste 1000 de drone lansate, câteva sute au vizat Moscova și împrejurimile. Una dintre ținte a fost principala rafinărie care aprovizionează cu carburant capitala rusă.