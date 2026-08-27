Vehiculul, o mașină germană neagră, ar fi lovit în mod deliberat persoanele care așteptau într-o stație de tramvai, potrivit informațiilor publicate de Le Figaro preluate de news.ro.

Scenele de coșmar au avut loc miercuri seară, în jurul orei locale 22:00, în apropierea gării SNCF. Potrivit BFMTV, o ceartă izbucnită într-un bar ar fi degenerat, dar anchetatorii nu exclud încă nicio pistă. „Bilanțul este grav, având în vedere că avem un decedat, șapte persoane în stare de urgență absolută și trei persoane în stare de urgență relativă", a declarat prefectul departamentului Calvados, David Clavière, aflat la fața locului. Joi dimineață, bilanțul s-a agravat la două decese, conform unei surse din poliție.

Victimele sunt, în majoritate, de naționalitate străină. Poliția precizează că acestea provin în special din Afganistan, Egipt sau Bangladesh.

Șoferul a fugit de la locul faptei, dar a fost prins la Ouistreham, la aproximativ douăzeci de kilometri distanță. Este vorba despre Ibrahim I., în vârstă de 26 de ani, născut în Rusia. Prefectul a precizat că acesta este cunoscut de poliție „doar pentru infracțiuni rutiere" și că nu există, până acum, indicii ale unei motivații teroriste.

Ancheta a fost deschisă pentru „omor și vătămare corporală gravă cu armă" și încredințată diviziei de criminalitate organizată și specializată din Calvados.

„Deocamdată, a priori, nu ne aflăm în contextul unei motivații teroriste, dar ancheta abia a început", a declarat procurorul adjunct din Caen, care nu a dorit să ofere mai multe detalii despre identitatea persoanei decedate.