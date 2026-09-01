Mai multe dispozitive explozive au fost descoperite în jurul orei 08:00 (06:00 GMT), la un post de transformare de la Preilack, care distribuie electricitatea care provine de la centrala vecină de la Jänschwalde, în estul Germaniei, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei pentru AFP, conform Agerpres.

Cel puţin un dispozitiv a explodat, dar celelalte nu au funcţionat, a precizat ea, adăugând că nimeni nu a fost rănit şi că nu s-a produs o pană majoră de curent în regiune.

Exploatatorul centralei, LEAG, a precizat într-un comunicat că „un atac a vizat postul de transformare de la Preilack, prin care electricitatea produsă la centrala de la Jänschwalde este injectată" în reţea.

LEAG a informat despre o "deficienţă tehnică" într-o unitate a centralei şi a indicat că o eventuală legătură cu incidentul este în curs de examinare.

La rândul său, gestionarul reţelei 50Hertz a declarat că autori neidentificaţi ar fi avariat mai multe linii ale reţelei.

„A existat o scurtă întrerupere de serviciu. Toate liniile sunt acum din nou în serviciu. Alimentaţia electrică generală nu este afectată în prezent", a adăugat acesta într-un comunicat.

Nicio informaţie nu a fost comunicată pentru moment privind identitatea autorului sau autorilor sau privind motivaţiile unui astfel de atac, notează AFP.