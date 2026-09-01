Numai în ultimii doi ani sectorul a pierdut 25.000 de joburi, a transmis federația, potrivit News.

„Industria ospitalităţii intră într-o perioadă în care problema nu mai este doar costul ridicat al taxelor, ci riscul ca firmele să dispară, iar odată cu ele să dispară şi locurile de muncă, investiţiile şi veniturile fiscale generate de sector...(...) Nu solicităm subvenţionarea pierderilor, ci crearea condiţiilor în care firmele viabile să poată continua să funcţioneze, să investească şi să plătească taxe în România”, se arată într-un comunicat de presă transmis de FPIOR.

Organizaţia atrage atenţia că efectele crizei pot fi măsurate nu doar prin numărul firmelor care îşi reduc activitatea sau se închid, ci şi prin locurile de muncă pierdute.

„Industria HoReCa are cu aproximativ 25.000 de angajaţi mai puţin faţă de 2024. La un venit salarial mediu estimat la 500 de euro şi taxe şi contribuţii de aproximativ 300 de euro pentru fiecare angajat, reducerea efectivului de personal înseamnă circa 7,5 milioane de euro pe lună care nu mai sunt colectate la buget. Calculată anual, pierderea ajunge la aproximativ 90 de milioane de euro, doar din taxele şi contribuţiile aferente acestor locuri de muncă dispărute”, se precizează în comunicat.

TVA de 9%, pentru cel puţin trei ani

Prima măsură şi una dintre priorităţile patronatelor membre FPIOR este revenirea cotei de TVA pentru HoReCa la 9%, de la nivelul actual de 11%.

„FPIOR cere ca această cotă să fie garantată prin lege pentru cel puţin trei ani, astfel încât antreprenorii să poată lua decizii de investiţii şi să-şi construiască bugetele într-un cadru predictibil.Facilitatea ar urma să fie condiţionată de fiscalizarea integrală a vânzărilor, păstrarea locurilor de muncă şi lipsa datoriilor fiscale restante sau respectarea unui grafic de eşalonare”, se precizează în comunicat.

Patronatele susţin că impactul negativ iniţial asupra veniturilor bugetare poate fi compensat prin reducerea economiei nefiscalizate, menţinerea firmelor active şi stimularea consumului.

O altă propunere vizează reducerea costului forţei de muncă pentru angajaţii din HoReCa. FPIOR solicită diminuarea contribuţiilor sociale pentru primii 4.000-5.000 de lei din salariul brut al angajaţilor din domeniile CAEN 55 şi 56. Măsura ar urma să fie disponibilă doar companiilor care nu îşi reduc numărul de salariaţi, declară integral veniturile şi nu au obligaţii fiscale restante.

Relansarea voucherelor de vacanță

De asemenea, FPIOR mai cere relansarea voucherelor de vacanţă, pe care le consideră un instrument de politică economică, nu doar un beneficiu salarial. Propunerea este ca valoarea anuală să fie de minimum 1.600-2.000 de lei, cu utilizare exclusivă în România. Patronatele propun şi o bonificaţie de 20% pentru voucherele folosite în extrasezon, în perioada octombrie-mai.

Obiectivul este mutarea unei părţi din consumul turistic din lunile de vârf către perioadele în care hotelurile şi restaurantele funcţionează sub capacitate.

„Cazare → restaurant → furnizori → producători locali → salarii → taxe” este circuitul economic pe care FPIOR îl invocă pentru a argumenta efectul de multiplicare al voucherelor în economia internă.

Un program pentru companiile din industrie

În acelaşi timp, patronatele propun lansarea unui program de tip „IMM INVEST OSPITALITATE”, destinat companiilor din industrie. Acesta ar trebui să permită accesul la finanţări pentru capital de lucru, investiţii, refinanţări, modernizare şi digitalizare, soliictând o schemă specială de eşalonare a obligaţiilor fiscale, pe o perioadă de maximum 36 de luni.

Pe lista măsurilor avute în vedere de FPIOR mse mai află extinderea facilităţilor pentru profitul reinvestit în modernizarea afacerilor, dar şi implementarea unui program naţional de eficienţă energetică pentru HoReCa.

Referitor la lipsa personalului calificat, aceasta ar trebui abordată printr-un program separat, consideră patronatele.

„Programul „Angajat calificat în Ospitalitate” ar presupune ca statul să suporte 50% din costul formării profesionale a unui angajat nou calificat, în limita unui plafon stabilit. Printre ocupaţiile prioritare se numără bucătarii, ajutorii de bucătar, ospătarii, barmanii, recepţionerii, cameristele şi managerii de restaurant sau hotel”, se arată în comunicat.

Nu în ultimul rând, organizaţia solicită o reformă administrativă prin introducerea „Autorizaţiei unice HoReCa”. Operatorul ar urma să depună documentele într-un singur portal, iar instituţiile statului să facă schimb de informaţii între ele.

De asemenea, FPIOR cere instituirea unui „Pact Fiscal HoReCa 2026–2029”, prin care orice modificare majoră privind TVA, taxarea muncii, impozitul pe profit, taxele specifice sectorului sau regimul voucherelor de vacanţă să fie anunţată cu cel puţin şase luni înainte de intrarea în vigoare. Pentru schimbările structurale, patronatele propun un termen de minimum 12 luni.

„Problema principală nu este doar nivelul taxelor, ci schimbarea permanentă a regulilor”, precizează reprezentanţii FPIOR.

Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România este organizaţia patronală reprezentativă pentru sectorul HoReCa, cu rol activ în susţinerea şi dezvoltarea industriei ospitalităţii. Federaţia reuneşte în prezent peste 1.000 de companii şi reprezintă 27 de judeţe ale ţării, plus municipiul Bucureşti, 33 de patronate şi asociaţii, care asigură 30 000 de locuri de muncă.