La acest moment, sunt vehiculate două propuneri de viitor premier, a spus deputatul liberal Ionel Bogdan, luni, într-o conferință de presă. Siegfried Mureșan din partea PNL și USR și Sorin Grindeanu din partea PSD. „Nu am văzut ca UDMR sau alt partid sa-și retragă susținerea față de Siegfried Mureșan” a spus Bogdan, adăugând că decizia desemnării îi revine președintelui Nicușor Dan, care are posibilitatea de a avansa și un alt nume.

Până când președintele Nicușor Dan nu va decide asupra unui nou candidat la funcția de prim-ministru, UDMR nu va părăsi „barca comună” în care se află alături de PNL și USR. Formațiunea îl susține în continuare pe Siegfried Mureșan, a subliniat liderul UDMR Kelemen Hunor într-un interviu pentru Maszol,

El a adăugat că toate celelalte informaţii sunt invenţii, poveşti.

Preşedintele UDMR a declarat că situaţia care durează de aproape patru luni este extrem de contraproductivă, deoarece clasa politică transmite astfel mesajul că este incapabilă să ajungă la un acord în interesul ţării. El îi reproşează însă lui Sigfried Mureșan faptul că a dispărut din spaţiul public după desemnarea sa.

„Toată vara nu am mai auzit nimic despre el, iar acest lucru este inacceptabil”, a spus liderul UDMR.