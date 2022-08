Explozie puternică lângă aeroportul din Soci, unde mai multe depozite au luat foc. VIDEO

Incidentul s-a petrecut sâmbătă dimineață într-un depozit din apropierea aeroportului din Soci unde s-au putut vedea nori negri de fum.

Fotografiile de pe rețelele de socializare arată un avion Utair rulând pe pistă, cu o ciupercă portocalie masivă de flăcări care se răspândește în fundal.

În prezent, nu există nicio sugestie că explozia este legată de războiul din Ucraina.

Large fire near the airport in #Sochi. According to preliminary information, storages caught fire. pic.twitter.com/9nD30ASLs1