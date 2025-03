Cum a devenit Portul Constanța ”locul de joacă al unor interlopi”. Caracatița corupției supraviețuiește și prosperă

În urmă cu mai bine de 10 ani, în momentul apogeului său politic, primarul Radu Mazăre a încercat să treacă procente din Administrația Porturilor la municipiu și a început să controleze compania prin oamenii împinși pe funcție.

Radu Mazăre: ”De ce vrea primarul Mazăre administrarea portului Constanța? Administrarea ar fi pentru un rulaj cât mai mare, pentru a rămâne bani și pe laterale, învârtire de marfă și de bani și, în același timp, pentru a scoate profit”.

Unul dintre cei mai vechi oameni ai portului acceptă să ne vorbească sub protecția anonimatului.

Om de afaceri: ”Și intenția era ca Portul Constanța să devină parte din oraș. Parte din Primăria Constanța, că nu era doar o decizie strategică și automat era o decizie comercială. În felul ăsta, ei încercau să-și impună toate afacerile. Toate investițiile în Portul Constanța să le treacă sub caracatița PSD-ului, au reușit multe din planul ăsta, mai puțin să treacă portul la oraș, pentru că la un moment dat guvernul s-a opus pentru că și-au dat seama că un obiectiv de strategic național nu poate să devină locul de joacă al unor interlopi”.

După condamnarea lui Radu Mazăre, puterea locală a fost preluată de tandemul Felix Stroe- Ion Dumitrache, doi oameni de afaceri veroși care controlau și portul prin interpuși.

Șefii PSD Constanța, strâns legați de corupția din port

"Rechini", "guvizi" sau "hamsii", personaje controversate care par că au căzut în plasa DNA-ului. Poate fi o curățenie mult așteptată, aducerea la ordine a jucătorilor din port sau o reașezare și pregătirea apariției altor pești-prădători.

ION DUMITRACHE

– controversat afacerist și șeful PSD Constanța. Controlează Șantierul Naval Midia, dar și multe afaceri imobiliare. Și-a împins fiica de 4 ori parlamentar, s-a prevalat de funcția deținută în PSD pentru a numi persoane apropiate în funcții cheie în cadrul administrației portului și pentru obținerea ulterioară de contracte avantajoase firmelor sale. A fost partener cu Felix Stroe, vicepreședintele Comisiei pentru controlul SIE.

Ion Dumitrache este suspectat de DNA că a încercat să-și folosească influența pentru a obține foloase necuvenite.

Sorin Grindeanu: ”Dacă acea persoană încalcă legea, nu mă interesează apartenența politică a nimănui. Eu nu am avut foarte multe interacțiuni cu domnul, domnul fost președinte suspendat de la PSD Constanța, am zis de câteva ori”.

Cei implicați în dosar au fost lăsați liberi sub control judiciar, o decizie ciudată a judecătorilor.

PETRICĂ BUDURU

- fost președinte de cluburi de fotbal care și-a băgat nasul în afacerile mari ale Constantei. Își asumă rolul de "tătic" al combinatorilor din Constanța, afirmând că este cel care "i-a crescut de mici". A fost implicat în dosarul Țigareta 2 și acum face afaceri, în special, cu produse petroliere.

Prin societatea Green Port Operator, înființată în 2021, afaceristul are în implementare o stație de procesare și un terminal de bitum în Portul Constanța, afacere care pare să-l fi plasat în dosarul instrumentat de DNA. Acesta a oferit mită pentru câteva avize, aprobări și acte în legătură cu parcelele din Dana 97. Petrică Buduru nu vrea să comenteze acuzațiile DNA.

Florin Vizan, personajul sulfuros adus de nicăieri de PSD șef al Portului Constanța

Este apropiat de fostul director al portului, Florin Vizan. Personaj sulfuros, acesta a fost propulsat de aceiași grupare Vicol-Ciorbă. S-a remarcat prin mașina Rolls Royce care nu era trecută în declarația de avere și afacerile care au început să înflorească după venirea în port.

Florin Vizan, fost director general CN APM: ”Mașinile se iau pe firmă, știți și dvs”.

Cristian Andrei Leonte: ”Era era foarte apropiat de gruparea Mazăre-Constantinescu. După care a dispărut din peisaj mai mulți ani de zile. Magazine alimentare, GPL-uri, niște instalații de producere a combustibilului foarte dubioase”.

Acesta a venit fără un plan de management pentru un mandat provizoriu și a rămas 2 ani pe funcție.

Florin Vizan: ”Când ești numit pe 4 luni de zile nu poți să-ți faci un plan, dacă îți propui ceva în birocrația care este și aia se pierde”.

A fost schimbat la timp cât să nu fie vizat de dosarul DNA. Din declarațiile de la dosar rezultă că Vizan intenționa să aducă o stație de procesare, iar Buduru să închirieze terenul pe numele său și să pretindă că stația îi aparține pentru ca, în continuare, să introducă în circuitul de procesare reziduurile aduse cu vaporul.

”- Iau țițeiul, îl prelucrează și face păcură.

- Vizan n-are…

- Are, dom'le, nu i-am cumpărat eu. Eu am fost intermediarul. Am dat 350 de mii de euro pe ea care nu face. El a folosit-o ca uleiuri uzate”.

Florin Vizan: ”Nu am avut afaceri în port. Nu vreau să comentez, nu mai sunt director”.

JEAN-PAUL TUCAN

- controversat politician și om de afaceri. S-a învârtit pe lângă Calin Popescu-Tariceanu, a fost director la Direcția de Drumuri și Poduri București. Cu sprijin din gruparea Iacubov, dar și local, în Constanța s-a ocupat de vânzarea de motorină. Construiește cu bani de la bănci, fonduri europene și cu ajutor de stat un terminal petrolier într-un proiect cumpărat de la Petrică Buduru.

”Când mă întorc, ne vedem. Relaxați-vă! Da, pentru că tot n-am respectat regulile pe care tot noi le-am stabilit. Spune-i când vorbește la telefon... Omule, când vorbește la telefon, trebuie să vorbim normal, că suntem oameni normali”.

Jean Paul Tucan: ”JT Oil nu este implicată în afacerea de corupție”.

