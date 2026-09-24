Bărbatul a folosit un cuțit pe care l-a luat din bucătăria mănăstirii pentru a ataca o femeie și patru bărbați, printre care un preot aflat într-un confesional, a declarat un procuror. Atacul a avut loc la o mănăstire a călugărițelor benedictine, aflată în incinta abației din Jaroslaw, au relatat presa locală, potrivit Reuters.

Un ucrainean a fost arestat

Un ucrainean în vârstă de 31 de ani a fost arestat, a declarat Bozena Harasz-Woloszyn, de la Parchetul Districtual din Przemysl.

„Trei dintre victime sunt membri ai clerului, iar două sunt persoane care nu fac parte din cler. O persoană a murit... Două persoane se află în stare critică, cu viața în pericol”, a adăugat ea.

Motivele atacului nu erau cunoscute imediat. Poliția se afla la fața locului și ancheta incidentul.

„Știm că părintele Stanislaw a murit, iar părintele Marek este în stare gravă. Sunt și alte victime, dar nu avem mai multe detalii”, a declarat sora Barbara Dendor pentru postul public TVP Info. „Când am ajuns, era panică totală”, a spus ea.

Primarul orașului Jaroslaw, Marcin Nazarewicz, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că până la sfârșitul săptămânii va fi decretată o perioadă de doliu.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a transmis condoleanțe familiei preotului care a murit și le-a urat însănătoșire grabnică celor răniți.

„În fața unor astfel de acte, statul trebuie să fie puternic, să acționeze rapid și ferm în aplicarea legii. Principiile și valorile comunității noastre trebuie respectate de toți cei care locuiesc în țara noastră”, a scris Nawrocki pe X.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit crima „îngrozitoare”.

„Suntem cutremurați de acest rău. Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei și celor apropiați ai persoanei decedate. Le dorim însănătoșire grabnică tuturor celor răniți”, a scris el pe X.