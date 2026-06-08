„Presupusul autor al atacului a fost capturat”, au precizat autoritățile.

Potrivit bilanțului preliminar, o persoană a fost rănită grav, două au suferit răni de gravitate medie, iar alte două au fost rănite ușor. Toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

NYC Emergency Management a recomandat populației să evite zona până la finalizarea intervenției forțelor de ordine și a echipelor de salvare.

Gara primește, în medie, aproximativ 600.000 de pasageri pe zi și se află în apropierea arenei Madison Square Garden, unde Donald Trump intenționa să asiste luni la al treilea meci al finalei NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs.

De asemenea, în timpul FIFA World Cup 2026, gara va deservi și stadionul MetLife Stadium, care va găzdui opt partide, inclusiv finala competiției.