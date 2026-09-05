Aceasta fusese închisă temporar pentru realizarea conexiunilor dintre tronsoanele de autostradă Focşani - Bacău şi Bacău - Paşcani, relatează News.ro.

„Din acest moment, distanţa Bucureşti – Bacău Nord (310,59 kilometri) se parcurge integral pe autostradă, pe A3 şi A7, în mai puţin de 3 ore”, precizează Pistol.

„Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis! Se circulă de astăzi din nou pe toţi cei 16 km ai Variantei Ocolitoare (VO) Bacău, parte componentă a A7. Săptămâna trecută, odată cu deschiderea circulaţiei pe tronsonul Adjud - Bacău, au fost redeschişi şi aproximativ 12 km din VO Bacău (până la conexiunea cu DN2F)”, precizează directorul general al CNAIR, Cirstian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Acesta anunţă că astăzi au fost redeschişi şi ultimii patru kilometri ai Variantei Ocolitoare, care fusese închisă temporar pentru realizarea conexiunilor dintre tronsoanele de autostradă Focşani - Bacău şi Bacău - Paşcani.

„Din acest moment, distanţa Bucureşti – Bacău Nord (310,59 kilometri) se parcurge integral pe autostradă, pe A3 şi A7, în mai puţin de 3 ore. Prin realizarea de pe acum a conexiunii în Nodul Rutier Bacău Nord, nu va mai fi nevoie de o nouă închidere a VO Bacău atunci când se va finaliza lotul 1 (Săuceşti - Trifeşti) al tronsonului Bacău - Paşcani”, a mai precizat Cristian Pistol.