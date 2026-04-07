Compania israeliană Elbit Systems a anunțat luni că se pregătește să înceapă livrarea dronelor Watchkeeper X către România, în valoare de 1,89 miliarde de lei (428,75 milioane de dolari). Anunțul vine după ce ministrul apărării român, Radu Miruță, avertizase săptămâna trecută că va anula acordul din cauza întârzierilor, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Contractul pentru șapte sisteme de aeronave fără pilot a fost semnat în 2022, cu livrări programate pentru 2025.

„În ciuda provocărilor generate de situația excepțională de securitate din Israel, care a fost recunoscută drept eveniment de forță majoră, proiectului i s-a acordat prioritate ridicată", a precizat Elbit Systems. Sistemele „sunt gata să fie supuse testelor finale de acceptare în România spre sfârșitul lunii aprilie", sub rezerva aprobării autorităților de reglementare române. Dronele sunt fabricate în România.

România, membră NATO și UE, are o frontieră de 650 km cu Ucraina și a fost afectată de încălcări ale spațiului aerian și de fragmente de drone rusești căzute pe teritoriul său de la începutul atacurilor asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre.