Atac armat într-o școală din Franța. Un adolescent de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară. FOTO

Directorul a fost rănit de un glonţ de calibrul 12, a declarat o sursă a poliţiei, care a confirmat şi rănirea unui al doilea cadru didactic în acest atac ce a avut loc în jurul orei locale 10:00 în oraşul Aubagne, în apropiere de Marsilia, transmite Agerpres, care citează AFP.

Directorul şi profesoara au primit îngrijiri la faţa locului şi rănile suferite nu le pun viaţa în pericol, a adăugat aceeaşi sursă.