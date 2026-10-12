Atac armat într-o școală din Franța. Un adolescent de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară. FOTO

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Atac armat franta 2
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Directorul şi o profesoară ai unei şcoli din sudul Franţei, care nu a fost implicată în protestele elevilor, au fost împuşcaţi şi răniţi luni de un adolescent în vârstă de 14 ani, care a tras asupra lor cu o puşcă de vânătoare şi este acum arestat.

autor
Mihaela Ivăncică

Directorul a fost rănit de un glonţ de calibrul 12, a declarat o sursă a poliţiei, care a confirmat şi rănirea unui al doilea cadru didactic în acest atac ce a avut loc în jurul orei locale 10:00 în oraşul Aubagne, în apropiere de Marsilia, transmite Agerpres, care citează AFP.

Directorul şi profesoara au primit îngrijiri la faţa locului şi rănile suferite nu le pun viaţa în pericol, a adăugat aceeaşi sursă.

Atac armat franta 2
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IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

IMAGO

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Sursa: Agerpres

Etichete: atac armat, Franta, scoala,

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Atac armat într-o școală din Franța. Un adolescent de 14 ani a împușcat directorul și o profesoară. FOTO

Directorul şi o profesoară ai unei şcoli din sudul Franţei, care nu a fost implicată în protestele elevilor, au fost împuşcaţi şi răniţi luni de un adolescent în vârstă de 14 ani, care a tras asupra lor cu o puşcă de vânătoare şi este acum arestat.

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